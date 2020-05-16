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На авто и пешком: как украинцам можно выехать в Польшу

16 мая 2020, 14:26

Пункт пропуска Шегини можно пересечь пешком.

КПП на границе
Пункт пропуска Шегини можно пересечь пешком / Vse42

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал о порядке пересечения границы с Польшей.

Пешком через границу: как украинцам попасть в Польшу

Как рассказал он в комментарии Украинской правде, пункт пропуска Шегини можно пересечь пешком, оформление автомобилей на пункте пропуска не осуществляется.

"Пункт пропуска Шегини заработал ночью. Польская сторона осуществляет пропуск исключительно пеших граждан, оформление автомобилей, как легковых так и грузовых не осуществляется", - отметил он.

По его словам, централизованные перевозки автобусами на других пунктах пропуска отменяются. Ранее украинские граждане прибывали в пешем порядке и на другие пункты пропуска, там их переправление через границу происходило специальными автобусами, но сейчас эта возможность закрывается.

Как выехать в Польшу на авто: список пунктов пропуска

В ПП Краковец такое сообщение уже прекращено: польская сторона всех перенаправляет на ПП Шегини. В пункте пропуска Ягодин ситуация следующая: польской стороне потребуется некоторое время, чтобы проинформировать граждан о закрытии пропуска в пешем порядке, поэтому пока автобусы курсируют, но впоследствии это будет прекращено. Поэтому гражданам, которые путешествуют, нужно это учесть. На Раве-Русской не фиксируется прибытия людей в пешем порядке.

Зато через эти вышеперечисленные три пункта пропуска можно пересечь границу на автомобиле (что невозможно в Шегинях).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на контрольно-пропускном пункте Шегини всех проходящих украинцев будут проверять на Covid-19.

Шегини граница новости Украины новости Польши
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