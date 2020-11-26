"Гром среди ясного неба": между Киевом и Будапештом вспыхнул новый дипскандал

Между Украиной и Венгрией вновь обострились отношения / news.church.ua

Венгрия передала украинскому послу ноту протеста в связи с запретом въезда в Украину уполномоченному венгерского правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью и Закарпатьем Иштвану Греже.

Об этом сообщает англоязычное венгерское издание Hungary Today.

В частности, посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии во вторник, 24 ноября, после того, как в Украину не пустили уполномоченного правительства Венгрии Иштвана Грежу.

По словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинскому послу выразили несогласие с этим решением и передали ноту протеста.

"Это произошло как гром средь ясного неба", - заявил Сийярто, комментируя запрет Греже в течение трех лет посещать Украину.

Сийярто отметил, что две с половиной недели тому назад во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой было договорено "оставить в прошлом напряженность", которая появилась в ходе проведения местных выборов в Украине и сосредоточиться на "положительных вопросах, которые могут заложить фундамент для общей истории успеха".

Глава МИД Венгрии считает, что запрет на въезд Греже противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.

Скандал между Венгрией и Украиной: чем ответит Будапешт

Как пишут Новини Закарпаття, после скандала вокруг Иштвана Грежи правительство Венгрии рассматривает возможность закрытия транзита через свою территорию для украинцев, которые едут в страны Европы.

Сейчас венгры уже ограничили въезд по биометрии без рабочих виз, также не пропускают украинский с польскими визами. Неофициально ограничение касается въезда в 30-ти километровую зону например жителей Ужгорода, или Мукачево могут не пропустить на КПП Вилок - Тисабеч.

Официальной причиной закрытия транзита может быть то, что Украина находится в красной зоне по заболеванию коронавирусом.

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