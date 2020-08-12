"Конченые и отбитые": Громадське подвергли критике в Сети из-за пропаганды России

Громадське предлагают искать фейки об Украине на российских пропагандистских шоу / Фото: скриншот из видео

Украинский интернет-канал и издание Громадське объявило конкурс на обнаружение фейковой информации российской пропаганды об Украине и подверглось критике в социальных сетях. В сети считают, что такого рода конкурсы популяризируют пропагандистские ток-шоу России.

В частности, журналист и блогер Роман Скрыпин эмоционально отреагировал на инициативу своих коллег и призвал руководство ресурса продемонстрировать должную реакцию.

"WTF? Креатив прет. Стреляет в голову. Конченые и отбитые. Будут ли какие-то объяснения со стороны главы ОО Юлии Банковой, главной редакторины Насти Станко и калеки-баяниста Богдана Кутепова?" – задался вопросом Скрыпин на своей странице в Facebook.

Политолог Виктор Трегубов пишет, что конкурс на нахождение фейков России об Украине требует просмотра украинцами российского пропагандистского продукта. Следовательно, по его мнению, журналисты фактически приглашают смотреть пропаганду РФ.

"Таким образом, конкурс поощряет максимальные и неселективные просмотры украинцами Скабеевой и компании. Это просто вау. Ну просто вах. Вот так смотришь и думаешь: сознательная диверсия или правда настолько своеобразное мышление", - считает Трегубов.

Подписчики Трегубова выразили солидарность с его позицией.

"Ну, я бы не исключал того, что они просто тупые; например, можно вспомнить российский фейк о "тюрьме СБУ"... Как думаешь, я сумку от Громадського получу?; У меня такое впечатление, что Громадське намеренно время от времени напоминает, почему за них не стоит вписываться; Ого какой у тебя эвфемизм к термину "конченныенаглухоб*ять" – полагают пользователи Facebook.Читайте такжеПутин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропаганда

Напомним, ранее Россия отличилась новым фейком об Украине – Киев обвинили в том, что задержание боевиков ЧВК Вагнера является провокацией украинских спеслужб.