"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

Леонид Кравчук / УНИАН

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук, который с минувшего года проходит через реабилитацию за границей после сложной операции на сердце, обратился к украинцам по поводу угрозы полноценного военного вторжения России в Украину. Политик сочинил открытое письмо, которого зачитали в эфире нового YouTube-шоу "Гордон".

Кравчук сообщил, что с тревогой наблюдает за событиями, которые разворачиваются вокруг Украины. "Но все равно в это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю", – говорится Кравчук.

Политик также утверждает, что уверен − даже если у кого-то действительно появилась мысль напасть на Украину, то "наш свободолюбивый народ никто не сможет покорить".

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Угроза вторжения России в Украину:

Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ, где находятся уже более 127 000 российских военных подразделений. В ведомстве допускают вероятность ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.