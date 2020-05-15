"Грустные е*ала": в Сети высмеяли книгу по истории древней "ЛНР"

В "ЛНР" увидели связь с Россией с древнейших времен / Фото: gazeta.ru

На оккупированной Луганщине представили некое учебное пособие, которое должно заинтересовать тех, кто интересуется "историей ЛНР". Авторы пообещали, что в книге повествуется об "историческом пути Луганской народной республики "с древнейших времен до настоящего времени".

Представители боевиков считают, что в 2014 году во время захвата Луганска на данной территории якобы образовалось "суверенное государство". Также в книге речь идет о том, что Луганский край "был связан с Россией с древнейших времен".

В Сети откровенно посмеялись над презентацией книги.

Фотографии так называемого "учебного пособия" выложил журналист Денис Казанский.

"В Луганске выпустили учебник "История ЛНР с древнейших времён и до наших дней", - написал он у себя в Facebook.

В комментариях к посту высмеяли творение из "ЛНР". Пользователи в шутку предполагают, что книга станет настоящим бестселлером, вспоминают динозавров, упрекают авторов в упущении моментов об экономическом развитии и высказывают мнение о российских "археологах-копателях".

"Ну что, первобытно-общинный строй они построили. Будут плакаты висеть: "Рабовладельческое общество - светлое будущее ЛНР!"; Когда то я напишу книгу о планете, где все люди были сумасшедшими. быть сумасшедшим почетно и престижно. люди сходили с ума по разному, но все делали во славу богу безумия. и вот тут появился один нормальный, который сказал что луганской народной республики нет и не было никогда. боже, это будет бестселлер); Ждём в продаже)); Грустные е*ала у обоих... Как будто сами не верят в свой труд...; В учебниках должны быть динозавры; Почему не по экономике? Нужно сильные стороны сначала освещать!; Вроде это очень древняя новость. Ей пару лет уж точно есть. Все это время российские археологи НЕЗАКОННО копали на территории ОРДЛО. И судя по всему на этих выкопанных археофактах написали "древнейшую историю". Я даже попадала на какой-то сайт "Истории Донбасса" когда-то. Там с удовольствием пишут про древнюю историю. Русичей приплетают и т.п." – потешаются пользователи сети.

Ранее социальный сети поразил учебник по истории, в котором речь шла о том, как СССР уничтожил украинское село.