Грузия отозвала посла из Киева: в чем причина

Михеил Саакашвили стал главой Исполнительного комитета реформ/ УНИАН

В Грузии отреагировали на назначение экс-президента страны Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

В частности, Грузия решила отозвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает сообщает Imedi news.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил Залкалиани.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

Как сообщал Главред, ранее со ссылкой на собственные источники журналист Юрий Бутусов сообщал, что президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ.

Позже бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что будет назначен президентом Владимиром Зеленским в Национальный совет реформ, и назвал должность.