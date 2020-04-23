"Не открывайте окна": названа истинная причина грязного воздуха в Киеве

Дарницкая ТЭЦ загрязняет воздух Киева - Ткаченко / РБК-Украина

Недавно в Киеве были зафиксированы серьезные показатели загрязнения воздуха. Более того, столицу Украины накрыла мощная пылевая буря.

Во вторник воздух Киева в который раз попал в топ-10 городов с самым высоким уровнем загрязнения. Киевские власти тогда сообщили, что всему виной дожди и пожары, но по информации нардепа Александра Ткаченко киевлянам нечем дышать из-за работы Дарницкой ТЭЦ.

"Киевские экологи и активисты Elena Fateeva и Hajdukov Viktor говорят, что открывать окна ночью киевлянам не стоит из-за другого источника — Дарницкой ТЭЦ. Она единственная в столице работает на угле. И что интересно — сжигание угля Дарницкой ТЭЦ осуществляется для выработки электроэнергии, которая в основном распределяется по всей Украине. То есть киевляне вдыхают 100% выбросов и болеют, а электроэнергию жгут где-либо", - утверждает Ткаченко.

Нардеп также объяснил, чем опасно сжигание угля.

"Ежесуточно Дарницкая ТЭЦ генерирует около трехсот тонн вредных отходов, из которых в воздух, землю и воду Киева попадают: алюминий, барий, бериллий, мышьяк, медь, никель, ртуть, свинец, бор, кадмий, медь, железо, цинк. Как следствие — повышение болезней органов дыхания, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, онкологические заболевания. И это во время коронавируса!", - отметил Ткаченко.

Свои утверждения он подкрепляет конкретными статистическими данными.

Ткаченко отмечает, что КГГА ничего не делает для решения этой проблемы. "Отравление города нужно остановить. Уже подготовил депутатский запрос и обращаюсь к СМИ — привлечь внимание к этой проблеме, потому что активистов городская власть плохо слышит", - добавил он.

Грязный воздух в Киеве

Напомним, ранее министр МВД Арсен Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков 18 апреля.

По данным портала, утром 21 апреля самый грязный воздух в Киевской области и Киеве был на въезде в Киев по Одесской трассе в Чабанах и на левом берегу - в районе Харьковского массива и Дарницкой площади - там около 150 единиц.