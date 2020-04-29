"Х*й поспоришь": Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским

Защитные костюмы из гуманитарной помощи отправились на торговые полки в Эпицентр / president.gov.ua

На самолете Мрия в рамках гуманитарной помощи, о которой много и часто говорил президент Владимир Зеленский, в Украину привезли защитные костюмы, которые теперь крупнейший торговый комплекс Эпицентр продает с поддельными сертификатами.

"Есть такой сайт, где европейская федерация безопасности выкладывает примеры подделок сертификатов различных лабораторий. Это сейчас очень большая проблема в Европе. Потому что китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом", - пишет в Telegram волонтер Роман Доник.

По словам активиста, Зеленского владельцы Эпицентра подставили серьезно, поскольку впервые в истории президент лично возит за счет бюджета контрабанду, а торговцы ее реализовывают.

"Впервые в истории Украины, президент таскает контрабандой товары с поддельными сертификатами. Вы зробили це разом. Х*й поспоришь", - отметил он.

По словам Доника, достаточно внимательно посмотреть на сертификаты, чтобы увидеть, что одни – подлинные, а другие – поддельные.

Напомним, нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.

Напомним, ранее 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 Мрия с медицинским грузом. Самолет в аэропорту Борисполь встречали президент Владимир Зеленский, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. В общем лайнер привез 103 тонны медицинского груза, нужного для борьбы с коронавирусом.

Президент Зеленский рассказал, что на Мрии прибыли 12 млн медицинских масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов.