Хасиды признались, почему пытались попасть в Украину

По словам одного из паломников Михаэля, ему с другом обещали, что откроют границу.
Хасиды, которые находятся на границе с Украиной поведали, что их пообещали пропустить в страну несмотря на запрет в связи с эпидемией коронавируса.
Информацию о том, что им разрешат въезд в страну, паломники черпали из мессенджеров.
Также украинская фирма организовала для них тур, говорится в сюжете ВВС Украина.
По словам одного из паломников Михаэля, ему с другом обещали, что откроют границу. Мужчины следили за консультациями Украины и Израиля, а также читали обсуждение в группах в мессенджере.
Как говорится в сюжете, в онлайн-сообществах действительно были слухи, что паломников пропустят в Украину, несмотря на запрет.
Также хасиды рассказали, что туристическая "Умань Экспресс" продала им туры из Беларуси в Умань.
Читайте также"Ввели в заблуждение и хотели заработать": в МВД пояснили ситуацию с хасидами
"Это туристическая компания, которую создали евреи и украинцы. Они отправили официально автобусы с украинскими водителями. Украина их пропустила. Даже белорусские военные сказали нам, что украинцы пообещали открыть границу. Но когда мы приехали и начались протесты, они отменили разрешение", – рассказал один из паломников.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что хасидов ввели в заблуждение.
"Определенный круг лиц пригласил представителей хасидов, введя их в заблуждение. Привезли в Беларусь, пообещав, что через эту страну они смогут попасть в Украину. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран", – пояснил представитель МВД.
- Кабинет министров Украины с 28 августа 2020 года закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19
- Руководитель МВД Арсен Аваков ранее заявил, что в Кабмине запретили приезд хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет проводить мероприятия с участием граждан других стран.
- Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявлял - в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приедет от двух до трех тысяч хасидов.