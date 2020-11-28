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"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской

28 ноября 2020, 15:34

Екатерина Демченко числится в списке помощников Олега Семинского.

семинский
Олег Семинский / Фейсбук О.Семинского

Народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.

Соответствующее видео ресурсу TK Media передал журналист Алексей Липовецкий.

В телефоне нардепа девушка записана как "Черк Нат Сивер".

Отмечается, что Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в компании Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто, которая указана в декларации нардепа Семинского (Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто) и принадлежит его жене Бушай Татьяне. Кроме того, Демченко есть в списке помощников Семинского.

"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.

"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от "Черк Нат Сивер".

На опубликованном видео запечатлено, что этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко — фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают.

Среди прочего абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

В последней публикации на своей странице от 10 октября Екатерина Демченко просит поддержки на местных выборах — она баллотировалась 3-м номером Слуги народа в 5-м округе Чернигова.

Екатерина Демченко

Как писал Главред, 18 сентября народный депутат Ирина Констанкевич, находясь в зале заседаний Верховной Рады, вела на смартфоне интимную личную переписку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива на заседании Верховной Рады занимался личной перепиской с абонентом, которая у него в телефоне была подписана, как Яна Блядинская.

Верховная Рада Слуга народа Олег Семинский
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