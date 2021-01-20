Хватит ныть, неблагодарные: украинцев распекли за жалобы на плохую жизнь

Минимальная зарплата в Украине оказалась выше, чем у большинства соседей / УНИАН

Экономическая ситуация в Украине в некоторых областях лучше, чем у ее ближайших соседей, и это становится даже предметом для зависти, однако сами украинцы по-прежнему остаются недовольны.

Это возмутило экономиста Александра Охрименко, который распек соотечественников за жалобы на якобы "эпоху нищеты".

"Как всегда прибедняются и корчат из себя нищих, чудики думают, что их пожалеют и дадут денюжку", - сообщил Охрименко.

Он отметил, что Украине действительно есть чем гордится, в частности, минимальной зарплатой в 6000 гривен, тогда как в других странах она составляет:

в Казахстане - 2 854 грн;

в России - 4 880 грн;

в Беларуси - 4 424 грн;

в Узбекистане - 1 551 грн;

в Польше - 21 040 грн.

"Действительно сейчас минимальная зарплата в Украине выше чем в России, Беларуси, Казахстане. Но всем глубоко наплевать. Все же знают, что в Украине одна НИЩЕТА, а вот в России и Беларуси люди живут БОГАТО. Действительно, где выше минимальная зарплата это Польша. Поэтому действительно украинцам выгодно ездить на заработки в Польшу из-за высокой зарплаты", - написал экономист на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, как только минимальная зарплата в стране будет хотя бы на уровне 20 тыс грн то украинцы перестанут ездить в Польшу, так как там не будет выгодно работать.

"А сейчас выгодно, заработать там а тратить тут. Потому, что цены в Украине значительно ниже, чем в Польше", - резюмировал Охрименко.

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