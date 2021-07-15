И бульдозер не помешал: в Виннице пара занялась любовью среди белого дня на стройке

Пара занялась любовью на стройке / Скриншот

Курьезный случай произошел в Виннице. Прямо среди белого дня на одной из строительных площадок молодые люди занялись любовью.

Девушка в одном только нижнем белье пикантно изгибалась, сидя на парне, который лежал на траве.

Это наблюдали все желающие, в частности, сами строители. Некоторые снимали происходящее на камеру, в итоге секс попал в Сеть. Оно опубликовано в Telegram-канале Реалии Украины.

На минимальном расстоянии от влюбленных проезжал бульдозер. Однако даже это не смутило и не остановило любовников.

Пользователи уже успели прокомментировать увиденное. Некоторые восхитились кадрами, другие разъяреннно написали: "Приспичило".

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Тем не менее, это не первый подобный случай за последнее время. И в Виннице, в частности. Недавно в Жмеринке (Винницкая область) в самом центре города мужчина с женщиной занялись сексом среди бела дня. Интимные утехи попали в объектив камер очевидцев.

Пара решила устроить секс среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка.

Также ранее подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция. Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал половой акт.