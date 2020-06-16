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Гиркин объявлен в розыск – украинский суд разрешил его задержание

16 июня 2020, 13:31

Бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Гиркин, Стрелок
Гиркин объявлен в розыск / Reuters

Офис генерального прокурора объявил боевику Игорю Гиркину (Стрелкову) подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Он также объявлен в розыск, а украинский суд разрешил его задержание.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Гиркина объявили в розыск, украинский суд разрешил его задержать.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем их помещали в специально обустроенное здание в Славянске, где их пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.

"Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - говорится в сообщении.

Читайте также"Это допрос?" В Сети поражены беседой Гордона с Гиркиным и вспомнили о ГитлереНапомним, ранее трибунал по катастрофе сбитого летом 2014-го в небе над Донбассом малайзийского Боинга рейса MH-17, который проходит в нидерландском городе Гаага, приобщит к делу интервью одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) украинскому журналисту / медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Немецкая волна.

"Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина", ‒ говорится в тексте.

Также напомним, в понедельник, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.

Игорь Гиркин Игорь Стрелков подозрение новости Украины розыск
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