УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске

Сотрудники СМИ раскрыли личности целой группы бывших подчиненных Гиркина (Стрелкова)

24 июля 2020, 18:33
Гиркин
Гиркин / УНИАН

Журналисты после длительного анализа идентифицировали личности боевиков из ближнего окружения экс-главаря группировки "Донецкая народная республика" Игоря Гиркина (Стрелкова), которые расстреливали украинцев в Славянске в 2014-м.

Об этом говорится в расследовании канала "Настоящее время".

Согласно расследованию, Гиркин намеренно создал "военно-полевые суды", когда в районе Славянска обострились боевые действия с украинскими войсками. Все "заседания" он возглавлял лично, а решения о расстрелах выносились на основании советских законов времен Второй мировой войны.

Всего они сумели установить личности семерых из девяти участников гиркинской "расстрельной группы":

  • Виктор Аносов (позывной "Нос", гражданство Украина и Россия) ‒ глава "военной полиции" во время оккупации Славянска.
  • Вячеслав Апроксимов (позывной "Балу", гражданство Украина и Россия) - "военный комендант" Славянска, выполнял функции "судьи".
  • Михаил Николаев (позывной "Седой", гражданство Украина) ‒ "судья", один из главарей боевиков "ДНР.
  • Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат") - "прокурор" на "трибуналах" в Славянске.
  • Александр Зюбанов (позывной "Зубр", гражданство Россия и, вероятно, Украина) - "адвокат" и "секретарь" на "трибуналах".
  • Сергей Трифонов (позывной "Трифон", гражданство - Украина и Россия) - также "прокурор" и "секретарь".
  • Павел Воловой (позывной "Бешеный", гражданство Украины) - участник "трибуналов" в Славянске, участвовал в захвате Краматорска.
  • Сергей Здрылюк (позывной "Абвер", гражданство Украина и Россия) - бывший сотрудник спецслужб Украины и фактический руководитель "военной полиции" Гиркина.

Читайте такжеСуд в Гааге для Гиркина: террорист назвал условие, при котором он даст показания

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины объявил боевику Игорю Гиркину (Стрелкову) подозрение в нарушении законов и обычаев войн (часть 2 статья 438 УК Украины). Кроме того, Гиркина объявили в розыск, а суд дал санкцию на его задержание.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 он с другими боевиками похищал патриотически настроенных украинцев. В дальнейшем Гиркин с подручными жестоко пытали и убивали своих жертв.

Игорь Гиркин террорист ДНР расстрелы
Сейчас вы просматриваете новость «Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:00
Сдерживание слез вредит позитивным эмоциям - эксперт
18:55
СБУ усилила меры безопасности в Киеве - в чем причина
18:33
Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске
18:19
Как спастись от фейков - топ-5 правил поведения в сети от Ксении Мишиной Видео
18:18
На глазах ребенка: всплыли скандальные подробности убийства бизнесмена под Киевом
17:39
Жвания в новом блоге рассказал, как использовали Майдан для захвата власти Видео
17:35
В Украине назначены новые соцвыплаты – кому и что положено Видео
17:19
Эксперты рассказали, почему в Украине вырастет зарплата в конвертах
17:16
Disney кардинально переставил даты выхода своих фильмов
17:15
"Диван весь в Леше": друг волонтера Кучапина рассказал жуткие детали его гибели
17:04
"Выжимают под ТЦ": в Киеве полыхает рынок Петровка у метро Почайна Видео
17:02
Как избавиться от боли в спине: врачи рекомендовали необычный продукт
16:53
Без риска ранней смерти: ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить
16:49
Ревизор обнаружил самую грязную кухню за все время проекта Видео
16:39
Карантин продолжается, а деньги кончились: на что растратили Фонд борьбы с COVID-19 Видео
16:39
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
16:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
16:27
Галина Шабшай досье
15:58
Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина: данные Минздрава
15:49
Витамины для женщин: главные помощники для красоты и здоровья
15:40
"Наслаждайся, кисуля": Тодоренко взбудоражила откровенным фото
15:35
У Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2
15:28
Погода на неделю: когда ждать +36 градусов Видео
14:50
Букмекеры назвали фаворитов гонки за пост мэра Киева
14:29
Назвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме
14:21
Мел Гибсон переболел коронавирусом под вымышленным именем
14:17
В Минздраве рассказали, необходимо ли сдавать тест на коронавирус при полетах по стране
14:10
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
13:55
Олег Винник признался, что его обижают шутки про одиноких волчиц
13:22
Сертификат на платные камеры в СИЗО: Малюська "разродился" экстравагантной идеей
13:06
Наркоманов оставят под стражей: стало известно, что Зеленский предлагает Раде
12:58
Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер Видео
12:57
Есть антитела: в США ученые прошли новый этап в борьбе с коронавирусом
12:27
Танці з зірками 2020 - Юлия Санина из Hardkiss идет на проект Видео
12:13
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
12:08
Под Киевом киллеры изрешетили пулями бизнесмена на глазах маленького сына
12:07
Подъем танкера Делфи в Одессе оценили в 25 млн грн: стало известно, что будут делать с судном
11:59
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Петрожицкой и Цимбалюка
11:54
Сенат США одобрил оборонный бюджет: сколько может получить Украина
11:53
Диабет: как распознать заболевание по запаху
11:40
Удар с небес: бойцы ВСУ ракетой мощно шарахнули по боевикам Видео
11:27
Катастрофа МАУ в Иране: данные "черных ящиков" удалось расшифровать Видео
11:14
Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода второго
11:08
Уступки ЕС в обмен на кредитный транш в 600€ млн: Шмыгаль анонсировал инициативу
10:38
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие
10:21
Ученые назвали сладкий продукт, защищающий сердце
10:07
Падение в бездну: доллар и евро продолжают атаковать гривну
09:55
В США готовы помириться с Россией: в Вашингтоне назвали новую мировую угрозу
09:47
Названы лекарства, которые повышают риск смерти от СOVID-19
09:32
Супер Топ-модель по-украински 2020: все подробности нового сезона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять