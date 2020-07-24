Журналисты вычислили боевиков Гиркина, которые убивали украинцев в Славянске

Гиркин / УНИАН

Журналисты после длительного анализа идентифицировали личности боевиков из ближнего окружения экс-главаря группировки "Донецкая народная республика" Игоря Гиркина (Стрелкова), которые расстреливали украинцев в Славянске в 2014-м.

Об этом говорится в расследовании канала "Настоящее время".

Согласно расследованию, Гиркин намеренно создал "военно-полевые суды", когда в районе Славянска обострились боевые действия с украинскими войсками. Все "заседания" он возглавлял лично, а решения о расстрелах выносились на основании советских законов времен Второй мировой войны.

Всего они сумели установить личности семерых из девяти участников гиркинской "расстрельной группы":

Виктор Аносов (позывной "Нос", гражданство Украина и Россия) ‒ глава "военной полиции" во время оккупации Славянска.

Вячеслав Апроксимов (позывной "Балу", гражданство Украина и Россия) - "военный комендант" Славянска, выполнял функции "судьи".

Михаил Николаев (позывной "Седой", гражданство Украина) ‒ "судья", один из главарей боевиков "ДНР.

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат") - "прокурор" на "трибуналах" в Славянске.

Александр Зюбанов (позывной "Зубр", гражданство Россия и, вероятно, Украина) - "адвокат" и "секретарь" на "трибуналах".

Сергей Трифонов (позывной "Трифон", гражданство - Украина и Россия) - также "прокурор" и "секретарь".

Павел Воловой (позывной "Бешеный", гражданство Украины) - участник "трибуналов" в Славянске, участвовал в захвате Краматорска.

Сергей Здрылюк (позывной "Абвер", гражданство Украина и Россия) - бывший сотрудник спецслужб Украины и фактический руководитель "военной полиции" Гиркина.

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Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины объявил боевику Игорю Гиркину (Стрелкову) подозрение в нарушении законов и обычаев войн (часть 2 статья 438 УК Украины). Кроме того, Гиркина объявили в розыск, а суд дал санкцию на его задержание.

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 он с другими боевиками похищал патриотически настроенных украинцев. В дальнейшем Гиркин с подручными жестоко пытали и убивали своих жертв.