Игорь Гужва высказался о новых санкциях СНБО

Игорь Гужва отреагировал на санкции СНБО / УНИАН

Главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва намерен оспорить в суде указ Зеленского о введении санкций против него.

"Почитали указ. Будем оспаривать в суде. Со следующей недели начинаем работу. Полностью противоправный, противоречащий Конституции. Внесудебная расправа. Без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений", - написал Гужва в Facebook

По его словам, главной сутью указа является блокирование сайта "Страна.ua".

"Там ещё прописали соцсети, но это не особо важно. Ни страницы в телеграмм, ни в Facebook в Украине отдельно заблокировать нельзя. Только либо целиком сервис, либо обращаться в саму соцсеть с требованием заблокировать. Но это процесс. Так что пока все в соцсетях работает", - заявил он.

Напомним, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих.

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В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа.

В частности, глава государства одобрил применение санкционных мер против блогера Анатолия Шария и главреда издания Страна Игоря Гужвы.