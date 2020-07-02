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Когда Рада примет закон об игорном бизнесе: в Слуге народа назвали дату

Фракция Слуга народа больше не намерена ни с кем торговаться по данному законопроекту.

2 июля 2020, 06:02
Верховная Рада
Верховная Рада примет закон об игорном бизнесе 2 июля / УНИАН

Законопроект, легализующий и регулирующий игорный бизнес в Украине, будет принят Верховной Радой в целом уже в четверг, 2 июля. Предположительно, депутаты поддержат законодательную инициативу до 12 часов дня.

Об этом сообщает информагентство Интерфакс-Украина.

По словам руководителя фракции Слуга народа Давида Арахамии, закон будет принят до полудня 2 июля.

"Я прогнозирую, что до 12 часов закон будет принят", - сказал он.

Комментируя вопрос поданных депутатами 3,5 тысяч поправок в законопроект, Арахамия отметил, что парламентское большинство больше не будет ни с кем вести переговоры и намерено рассмотреть проект закона в Раде.Читайте такжеЛегализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы

16 января Рада в повторном первом чтении проголосовала за законопроект №2285-д, в случае принятия которого в Украине будет разрешен игорный бизнес.

Во вторник, 30 июня, депутаты начали рассматривать правки к законопроекту. Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что окончательно все поправки должны рассмотреть в течение нескольких дней.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с провалом голосования за легализацию игорного бизнеса в Украине стартовала кампания по закрытию игорных заведений. Президент Владимир Зеленский фактически поставил ультиматум владельцам таких заведений.

Игорный бизнес новости Украины Верховная Рада Давид Арахамия
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