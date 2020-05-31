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Эксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным

31 мая 2020, 15:52

Путин хочет уничтожить независимую, свободную и суверенную Украину.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов / УНІАН

Изменение формата переговоров по Донбассу ничего не принесет, так как целью президента РФ Владимира Путина является уничтожение независимой, свободной и суверенной Украины. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.

По его словам, Киеву стоит отказаться от переговоров с Москвой.

"Качественное изменение позиций Украины возможно, но только в том случае, если украинская сторона откажется от переговоров. Сейчас, при наличии Путина в Кремле, никакие переговоры не могут быть успешными", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

По его словам, это очень простая истина, с которой сталкивался и предыдущий президент Украины, и столкнулся нынешний.

"Такова суровая действительность. Для того, чтобы станцевать танго, нужны двое. Какими бы искренними и благородными ни были пожелания украинского президента, какой бы ни была его фамилия, добиться радикального изменения, пока в Кремле сидит лицо, целью которого является уничтожение независимой, свободной и суверенной Украины, установление кремлевского контроля над Украиной, продолжение переговоров в каком-бы то ни было виде означает облегчение хозяину Кремля достижения этой цели", - добавил он.

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Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже 2 июня планируют посетить Берлин с целью проведения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе власти Украины хотят обеспечивать участие переселенцев из ОРДЛО – в том числе священников, спортсменов и журналистов.

Андрей Илларионов Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры война на Донбассе новости Украины
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