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"Иди на х*й": Кива устроил новые разборки, опубликовано скандальное видео

2 мая 2020, 17:55

Илья Кива обозвал полицейских "оборотнями".

Кива
Илья Кива влип в новый скандал / Скриншот

Народный депутат Илья Кива попал в очередной скандал и разразился оскорблениями в адрес полицейских.

Нардеп из фракции ОП-ЗЖ встрял в жилищные разборки, не позволяя киевлянину заселиться в квартиру, которую тот купил на электронных торгах.

При этом Кива назвал покупателя квартиры "рейдером", а сопровождавшие его полицейских - "оборотнями".

Как рассказал купивший квартиру киевлянин Андрей в комментарии Censor.net.ua, Кива в присутствии всех послал его как собственника квартиры "на х*й" и замахивался на адвоката.

Ранее Главред писал, что  Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.

Илья Кива новости Киева
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