Им не страшны крещенские морозы: украинцы массово купаются в ледяной воде

Украинцы во вторник, 19 января, на Крещение традиционно отправились купаться в воде. Несмотря на крещенские морозы и температуру – 23, желающих окунуться в ледяную воду много. Чиновники и простые граждане охотно делятся в соцсетях своими "подвигами". Окунаться в полынью в виде креста принято лишь после освящения воды. При этом священники напоминают, что без искреннего покаяния, молитвы и заблаговременного причастия – ни о каком "смывании" грехов не может идти и речи. Это просто ныряние в прорубь на Крещение Господне.

Традиционно в этот день окунулся в воду мэр Киева Виталий Кличко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Киевский градоначальник при этом разместил видео купания в ледяной воде.

В столичном Гидропарке 19 января аншлаг – киевляне массово пришли к воде. Многие пришли к проруби с семьями, даже с маленькими детьми. На месте массового купания дежурит скорая помощь, а спасатели контролируют купающихся. Также здесь обустроен пункт обогрева, где можно выпить горячий чай, сообщает Страна.

Купаются на Крещение не только в Киеве – Главред собрал из соцсетей фотографии, которые выкладывают украинцы из других уголоков страны.

Слова излишни - фотографии говорят сами за себя.

Купание на Крещение – о чем сообщалось ранее: