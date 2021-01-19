Им не страшны крещенские морозы: украинцы массово купаются в ледяной воде

Несмотря на температуру – 23, желающих окунуться в прорубь много.
Украинцы во вторник, 19 января, на Крещение традиционно отправились купаться в воде. Несмотря на крещенские морозы и температуру – 23, желающих окунуться в ледяную воду много. Чиновники и простые граждане охотно делятся в соцсетях своими "подвигами". Окунаться в полынью в виде креста принято лишь после освящения воды. При этом священники напоминают, что без искреннего покаяния, молитвы и заблаговременного причастия – ни о каком "смывании" грехов не может идти и речи. Это просто ныряние в прорубь на Крещение Господне.
Традиционно в этот день окунулся в воду мэр Киева Виталий Кличко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. Киевский градоначальник при этом разместил видео купания в ледяной воде.
В столичном Гидропарке 19 января аншлаг – киевляне массово пришли к воде. Многие пришли к проруби с семьями, даже с маленькими детьми. На месте массового купания дежурит скорая помощь, а спасатели контролируют купающихся. Также здесь обустроен пункт обогрева, где можно выпить горячий чай, сообщает Страна.
Купаются на Крещение не только в Киеве – Главред собрал из соцсетей фотографии, которые выкладывают украинцы из других уголоков страны.
Слова излишни - фотографии говорят сами за себя.
Купание на Крещение – о чем сообщалось ранее:
- Акушер-гинеколог Юлия Нежинская рассказала, как подготовиться к погружению в прорубь, кому не стоит это делать и почему. По ее словам, окунуться в ледяную воду можно женщинам, которые в течение минимум 5-6 месяцев практиковали растирание мокрым полотенцем, обливались холодной водой, принимали контрастный душ. То есть закаляли организм и имеют крепкое здоровье.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему купание в проруби может быть опасно.
- Врач Виктор Сидоренко дал советы, как не заболеть после купания в ледяной воде на Крещение.