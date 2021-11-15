Иммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавируса

Это - результат наблюдения врачей по всему миру / Getty

Врачи выяснили, что наиболее эффективной вакциной от коронавирусной инфекции является препарат американского производства Modernа.

Об этом заявил иммунолог Федор Лапий в эфире ТСН и добавил, что такие выводы врачи сделали исходя из практических наблюдений.

По словам иммунолога, страны показали, что Moderna дает максимальный эффект защиты от коронавируса. На втором месте по эффективности – Pfizer/BioNTech, на третьем – AstraZenecа, а на четвертом – CoronaVac.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса"Мы принимаем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы принимаем 10-процентный интервал — 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac", – пояснил иммунолог.

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Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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