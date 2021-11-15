Иммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавируса

Эксперт ссылался на данные наблюдения врачей.
Врачи выяснили, что наиболее эффективной вакциной от коронавирусной инфекции является препарат американского производства Modernа.
Об этом заявил иммунолог Федор Лапий в эфире ТСН и добавил, что такие выводы врачи сделали исходя из практических наблюдений.
По словам иммунолога, страны показали, что Moderna дает максимальный эффект защиты от коронавируса. На втором месте по эффективности – Pfizer/BioNTech, на третьем – AstraZenecа, а на четвертом – CoronaVac.
Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса"Мы принимаем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы принимаем 10-процентный интервал — 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac", – пояснил иммунолог.
Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.
Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.
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