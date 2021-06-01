Иначе не допустят к профессии: в Украине учителей могут заставить привиться от коронавируса

В Украине учителей могут заставить привиться от коронавируса / Reuters

Украинских учителей и педагогов могут обязать пройти вакцинацию от коронавируса, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - заявил Шкарлет в ходе форума "Украина 30. Наука".

В то же время министр признал, что вакцинировать всех педагогов в Украине не получится, так как есть лица, которые имеют определенные противопоказания к вакцинации.

По данным министерства на 1 июня, прививку от коронавируса получили более 82 тысяч работника образовательных учреждений. Из них 28 221 человек - сотрудники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО).

Лидерами по вакцинации стали:

Киев - 11 030 работников учреждений образования;

Киевская область - 6 456 человек;

Сумская область - 4 572 человека;

Харьковская область - 4 242 человека;

Хмельницкая область - 3 590 человек;

Винницкая область - 3 549 человек;

Днепропетровская область - 3 522 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:

В субботу, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.