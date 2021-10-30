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Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса

30 октября 2021, 22:20
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Известная инфекционист объяснила, почему CoronaVac не хотят признавать в некоторых странах Евросоюза.

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская назвала безопасную вакцину от коронавируса / Скриншот

Ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса.

По словам заведующей кафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца в эфире передачи Власть vs Влащенко , это инактивированная (содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

"Все только изучается, но я абсолютна согласна, что по профилю безопасности самая хорошая из тех, что у нас есть, это CoronaVac, китайские вакцины. Там рассказывают, что они не эффективные / эффективные... Послушайте: Китай перевакцинирован - все тихо-спокойно. Индонезия перевакцинирована. Если я не ошибаюсь, Сингапур тоже. Поэтому не надо...", - рассказала Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что антитела - это не весь иммунитет.

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"Все уже выучили, что есть Т-клеточный иммунитет. Так вот уровень антител и уровень и сила Т-клеточного иммунитета не всегда коррелирует. Просто у нас нет другого механизма. У нас есть механизм только определять антитела. Вот и все", - объяснила медик.

Она также обратила внимание на статью президента Европейской федерации иммунологических обществ (EFIS) профессора Андреаса Радбруха о том, что не могут быть титры антител через полгода такими же, как они были на пике заболевания или после заболевания - они падают и остаются на уровне 10-20% от исходного.

Отвечая на вопрос ведущей, почему тогда CoronaVac не хотят признавать в некоторых странах ЕС, Голубовская объяснила это экономической, а не медицинской причиной.

"Это чистые деньги, это защита своих рынков, и все. Они рынки свои защищают - там про медицину очень мало. Вообще во всей этой коронавирусной истории про медицину очень мало. И я думаю, что рано или поздно этому будет дана оценка", - высказалась врач.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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