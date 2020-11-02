Инфекционист озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине

Голубовская рассказала, как может развиваться события с коронавирусом / YouTube

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в стране сложилась напряженная ситуация с коронавирусом и назвала три варианта развития событий.

"Первый – до весны у нас будет очень напряженный сезон, вирус будет как рыба в воде. Потом он ослабнет, как было летом, когда он давал большое количество легких форм, было меньше инфицированных, а сейчас все свалилось как снежный ком. Нынче его сезон. В следующем сезоне он уже не будет таким агрессивным. По второму прогнозу - все будет очень негативно. Коронавирус будет стремительно распространяться и никто не будет знать, как его остановить и, что с этим делать", - сказала Ольга Голубовская в интервью Обозревателю.

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Инфекционист также назвала третий сценарий развития коронавируса в Украине.

"Третий сценарий самый благоприятный – коронавирус проциркулирует несколько лет и исчезнет из человеческой популяции, как исчез первый SARS. Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, это мы живем среди них и только наблюдаем, что они нам придумали", - озвучила сценарий медик.

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