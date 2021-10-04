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Инфекционист пояснил "убойную" силу третьей дозы вакцины от коронавируса

4 октября 2021, 02:16
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Во времени вакцинирование разделяют, так как иммунитет усиливается с каждым новым разом, пояснил Вадим Аристов.

вакцинация
/ УНИАН

В ходе исследований эффективности вакцин от коронавируса, ученые создают несколько групп людей, и им вводятся различные дозы, а дальше определяют, у кого лучше иммунный ответ и меньше осложнений, рассказал инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Дозу калибруют в ходе исследований", - пояснил он в ходе чата в Главреде.

Инфекционист отметил, что во времени введение доз разделяют потому что иммунитет усиливается с каждой новой встречей организма или инфекционным агентом, или с антигеном из вакцины.

"Поэтому мы с первой дозой получаем базовый ответ, дальше ее действие начинает снижаться, и мы вводим вторую дозу. Иммунный ответ на третью дозу в 5-11 раз выше предыдущих", - добавил Аристов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда можно ждать производства первой отечественной вакцины от коронавируса.

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Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году, заявил он.

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.

viber
Вадим Аристов вакцина от коронавируса
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