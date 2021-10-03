Инфекционист рассказал, почему коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Китае / Reuters

"Побег" коронавируса из лаборатории теоретически возможен, потому что дважды в Китае уже случались "бегства" вирусов, убежден инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Даже если это супер-обустроенная технически лаборатория, все равно есть человеческий фактор, который может сработать, пусть даже они работают в скафандрах", - сказал Аристов во время чата на Главреде.

По его словам, нельзя исключать и различные неизвестные нам причины искусственного создания вируса.

"Об искусственном происхождении свидетельствует тот факт, что в этом вирусе есть GCC-последовательности, которые несвойственны природным вирусам. Однако такая последовательность была и в SARS-вирусе. Поэтому, если нынешний вирус искусственный, то и предыдущий был искусственным", - подчеркнул инфекционист.

Аристов уточнил, что есть информация об определенных грантовых исследованиях, в том числе при поддержке научных фондов Соединенных Штатов, которые выполнялись в этой китайской лаборатории.

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"Однако это очень политизированный вопрос, почти на уровне обороноспособности двух супердержав. Поэтому, скорее всего, правды мы никогда не узнаем", - отметил эксперт.

Инфекционист добавил, что очень вероятным выглядит и естественное происхождение вируса, потому что все время происходит обмен между дикой природой и людьми. Поэтому механизм, как это могло произойти, очень вероятен.

"Впрочем, все это для нас не столь важно. Это не меняет потребности в государственных институтах и противоэпидемических мероприятиях. Фактически это вопрос определенной геополитической борьбы. Когда некоторые страны атаковали как "ось зла", так и сейчас этот вопрос может использоваться для того, чтобы атаковать определенные страны в рамках борьбы на мировой арене", - подытожил эксперт.

Происхождение коронавируса

Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.

Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.

Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

В то же время разведка США выяснила, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.