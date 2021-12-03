Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавируса

Прививка пугает людей / pixabay

Несмотря на то, что пандемия коронавируса не настолько уж и новое явление, все же она еще до конца так и не изучена. И именно поэтому, украинцы боятся прививаться от "ковида".

Однако не только в этом проблема, отметила инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в числе противников вакцинации есть и отечественные врачи.

"Наверное, частично эта проблема возникла еще раньше, но о ней мало говорили. Вакцинация - это медицинская процедура, которая требует определенных условий проведения. Поэтому, да, есть сопротивление, в том числе в медицинской среде, когда это делается неправильно", - сказала Голубовская.

По словам Голубовской, многие вещи из-за своей неизученности настораживают людей. Именно поэтому люди опасаются за свои жизни и здоровье близких.

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"В любой стране мира, если вы поедете, там есть сертификат. А наши люди не имели такой возможности несколько месяцев. Вот эти шаги подогревают антивакцинаторские настроения - это неправильные, в том числе, рекомендации из наших институций, которые за это отвечают", - резюмировала врач.

Напомним, в Украине есть единственный регион, где ухудшается эпидситуация. По данным Минздрава, там продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе.

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