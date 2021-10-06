УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

6 октября 2021, 22:47

По словам эксперта, проблемы у нас будут даже больше, чем во время предыдущих волн.

карантин, коронавирус
Инфекционист разложил все по положкам / УНИАН

Инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, сможет ли украинская медсистема справится с нагрузкой во время очередной волны коронавируса.

Эксперт отметил, что проблемы могут возникнуть серьезней, чем это было во время предыдущих волн.

"Потому что сеть коек, которую мы создали в прошлом году, за это лето расформировали. Так произошло из-за дисфункции и неразумной политики Национальной службы здоровья, которая пыталась сэкономить на таких больницах и перевела весь медицинский персонал инфекционного профиля в категорию сезонных работников", — пояснил Аристов.

Инфекционист также отметил, что около ста больниц вывели из ковидной сети, а когда начнется волна эпидемии, начнут загружать соответствующие отделения, встанет вопрос о том, кто там остался работать.

По словам Аристова, проблем с наличием кислорода в украинских больницах может и не возникнуть, но есть и много других сложностей.

Реклама

"Пациенты будут умирать дома"

"Созданный очень опасный резерв оказания медицинской помощи - амбулаторный, то есть кислородная поддержка на дому. Скорее всего, будут пытаться его заполнять тяжелыми больными - и тогда пациенты будут дома умирать на этом кислороде без достаточного медицинской помощи", — отметил инфекционист.

Читайте такжеИнфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"Также эксперт подчеркнул, что никак не изменилась подготовка семейных врачей в регионах. Проблема была с тем, что семейные врачи были недоступны, и с тем, что лечат они кое-как.

До сих пор нет акцента на респираторы

Аристов также отметил, что никак не изменились министерские протоколы по предупреждению инфицирования, потому что до сих пор у нас в протоколах заложено, что нужно использовать маски, и основной путь распространения воздушно-капельный, а не воздушный.

"Даже ВОЗ уже с опозданием на полтора года признала, что вирус передается именно воздушным путем, а потому следует делать акцент на вентиляции и респираторах", — подчеркнул эксперт.

Власти экономят на тестах

Тестирование в регионах до сих пор оставляет желать лучшего, считает Аристов.

"Местные власти экономят свой бюджет, поэтому не делают достаточно тестирований. Расследование контактов инфицированных как было почти отсутствует, так и осталось. Сделали "пилот" в Черновицкой области, в единственном регионе. Сейчас эту практику пытаются распространять, но она нигде полноценно у нас не работает", — подытожил инфекционист.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Вадим Аристов
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозковУкраинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делатьКак вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантинБез COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин Страхи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФСтрахи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФ

Последние новости

22:47

Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

22:27

Россияне усомнились в честности выборов в Госдуму - соцопрос

21:57

"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

21:51

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат устроил скандал на сессии городского совета

21:16

Названа опасная привычка, которая вреднее сигарет Видео

Реклама
21:05

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

21:04

Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы и как не попасть в беду Видео

20:58

На украинцах будут тестировать вакцину для США: в Ровно набирают добровольцев

20:52

Зеленский обсудил с президентом Германии СП-2, Донбасс и Крым

20:31

Путин распереживался за российский газ в украинских трубах

20:25

Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

19:41

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

19:33

Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань

19:30

"Пациенты будут умирать дома": инфекционист предупредил об ухудшении ситуации из-за коронавируса Видео

19:28

Путин признался, за что Газпром намерен заплатить штраф Украине

19:21

В Минцифры рассказали, когда Украина окончательно откажется от бумажных документов Видео

19:14

Комаровский рассказал, как обезопасить детей от коронавируса в школе

19:10

"У меня трое детей, я понимаю, как это тяжело": сбивший двух мальчиков в Харькове водитель раскаялся Видео

19:06

Оля Полякова накормила свою домработницу безе с канабисом

18:29

Под Днепром патрульный спас двух школьниц, которые под наркотиками лежали без сознания посреди улицы

Реклама
18:27

Ждала его звонка до последнего: вдова полицейского из Чернигова записала обращение Видео

18:12

Из НАТО выгоняют часть сотрудников миссии России: в чем причина Видео

17:58

В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта Видео

17:45

Привет из 90-х, или О чем свидетельствует скандал в Укрэксимбанке мнение

17:40

Пугачева на коленях показала глубокое декольте: архивный кадр со взлетной площадки

17:38

Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры Видео

17:37

Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

17:16

В Украине приобретает популярность страхование ответственности директоров компаний – эксперт ИНГО новости компании

17:11

Михаил Поплавский: TikTok – это космос! актуально

17:10

В Черновцах при странных обстоятельствах умер студент из Индии: тело нашли на улице

16:30

Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19 Видео

16:23

"Отлупила ребенка до инвалидности и сбежала на свидание": в Ровно наказали 21-летнюю мать

16:16

Мороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

15:44

Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке Видео

15:35

Инфекционист спрогнозировал, будут в Украине люди бунтовать из-за антиковидных ограничений Видео

15:17

В Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы Видео

15:00

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

14:40

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен с 1 декабря Видео

14:37

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

14:10

Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине" Видео

Реклама
13:52

Жена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько Видео

13:44

Дороги, авиация и железная дорога: Франция может расширить свое участие в "Большой стройке"

13:25

Олимпийский чемпион Беленюк намерен продать свою золотую медаль: на что пойдут средства

13:17

В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе Видео

13:00

"Не хватает даже аппаратов ИВЛ": в больницах Днепра случился коллапс из-за коронавируса Видео

12:54

"Метинвест" увеличил объем поставок кислорода для лечения больных коронавирусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одном боди сверкнула ягодицами на улицах Киева

12:46

Путин на встрече с Зеленским не желает обсуждать оккупацию Крыма: росСМИ озвучили повестку дня Кремля Видео

12:16

"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу Видео

12:14

Украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию: что будет с выплатами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять