Инфекционист указал на катастрофические проколы в подготовке к новой волне коронавируса в Украине

Инфекционист разложил все по положкам / УНИАН

Инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, сможет ли украинская медсистема справится с нагрузкой во время очередной волны коронавируса.

Эксперт отметил, что проблемы могут возникнуть серьезней, чем это было во время предыдущих волн.

"Потому что сеть коек, которую мы создали в прошлом году, за это лето расформировали. Так произошло из-за дисфункции и неразумной политики Национальной службы здоровья, которая пыталась сэкономить на таких больницах и перевела весь медицинский персонал инфекционного профиля в категорию сезонных работников", — пояснил Аристов.

Инфекционист также отметил, что около ста больниц вывели из ковидной сети, а когда начнется волна эпидемии, начнут загружать соответствующие отделения, встанет вопрос о том, кто там остался работать.

По словам Аристова, проблем с наличием кислорода в украинских больницах может и не возникнуть, но есть и много других сложностей.

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"Пациенты будут умирать дома"

"Созданный очень опасный резерв оказания медицинской помощи - амбулаторный, то есть кислородная поддержка на дому. Скорее всего, будут пытаться его заполнять тяжелыми больными - и тогда пациенты будут дома умирать на этом кислороде без достаточного медицинской помощи", — отметил инфекционист.

Читайте такжеИнфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"Также эксперт подчеркнул, что никак не изменилась подготовка семейных врачей в регионах. Проблема была с тем, что семейные врачи были недоступны, и с тем, что лечат они кое-как.

До сих пор нет акцента на респираторы

Аристов также отметил, что никак не изменились министерские протоколы по предупреждению инфицирования, потому что до сих пор у нас в протоколах заложено, что нужно использовать маски, и основной путь распространения воздушно-капельный, а не воздушный.

"Даже ВОЗ уже с опозданием на полтора года признала, что вирус передается именно воздушным путем, а потому следует делать акцент на вентиляции и респираторах", — подчеркнул эксперт.

Власти экономят на тестах

Тестирование в регионах до сих пор оставляет желать лучшего, считает Аристов.

"Местные власти экономят свой бюджет, поэтому не делают достаточно тестирований. Расследование контактов инфицированных как было почти отсутствует, так и осталось. Сделали "пилот" в Черновицкой области, в единственном регионе. Сейчас эту практику пытаются распространять, но она нигде полноценно у нас не работает", — подытожил инфекционист.