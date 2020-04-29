УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Институт эпидемиологии ввел Протефлазид в локальный протокол лечения коронавируса актуально

29 апреля 2020, 14:50

Пока ни один препарат не имеет доказанного действия на Сovid-19.

коронавирус лаборатория
Специфического лечения коронавируса пока нет / GettyImages

Пока МОЗ рекомендует лечить украинцев от коронавируса препаратами, имеющими тяжелые побочные эффекты (против чего выступила даже ВООЗ), в локальные протоколы для клиник Академии меднаук Украины ученые вводят более безопасные действующие вещества отечественного производителя.

Ученый совет Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В.Громашевского включил противовирусный препарат с действующим веществом Протефлазид в свой локальный протокол лечения Сovid-19, – сообщает Обозреватель. Таким образом, ученые-вирусологи и врачи-инфекционисты фактически перешли к клиническим исследованиям применения этого препарата. 

Лабораторные исследования, проведенные в начале весны, показали возможность торможения репликации, то есть размножения, коронавирусов действующим веществом Протефлазид. Теперь для формирования доказательной базы клинической эффективности, будут вестись наблюдения в ходе применения препарата для лечения пациентов с Сovid-19.

Заведующий отделом интенсивной терапии и детоксикации института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В.Громашевского, доктор медицинских наук Cергей Борщев объясняет выбор этого препарата так: "Применение препаратов, которые внесены в МОЗовский Протокол лечения Сovid-19, чревато серьезными побочными эффектами. О Протефлазиде я могу точно сказать, что за много лет клинического применения, побочных эффектов у него не наблюдал. А терапевтический эффект был – процент рецидивов вирусных заболеваний, как и частота ОРЗ значительно уменьшались. Главная задача в лечении инфекционных заболеваний – при помощи ранней этиотропной терапии предупредить репликацию инфекционного агента, что предполагает уменьшение случаев тяжелых форм заболевания и осложнений. Однако в МОЗовских протоколах нет препаратов для этой цели. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Протефлазид – это панацея. Но я точно знаю, что препарат не навредит. Помогает ли при Сovid-19 – на этот вопрос можно ответить только после исследований. Чем мы сейчас и будем заниматься".

После заявления группы ученых Академии меднаук и ее Президента Виталия Цымбалюка о результах лабораторных тестов действующего вещества Протефлазид, НАМН Украины подвергся резкой критике со стороны Ульяны Супрун, нескольких журналистов и блогеров. Которые утверждали, что "трава не лечит" и не имеет доказанного действия на Сovid-19. 

Комментируя эти заявления, профессор Борщев отметил: "Могу сказать, что на сегодняшний день ни один препарат, из тех, что рекомендованы и применяются для лечения во всех странах, не имеет доказанного действия на Сovid-19. Таким образом, и гидроксихлорохин, с точки зрения этих критиканов – тоже фуфломицин, хоть он и является лекарством от малярии и волчанки. И лопинавир/ритонавир, который используется для лечения ВИЧ, применимо к коронавирусу – тоже фуфломицин".

Одной из главных причин кампании по дискредитации Протефлазида, Сергей Борщев считает инициативу производителя поставлять препарат в клиники бесплатно. "И это могло не понравиться тем, кто собрался "заработать" на платных поставках", – подчеркивает ученый.

Действующее вещество Протефлазид основано на растительных флавоноидах.  Сейчас действие этих природных соединений в контексте борьбы с пандемией исследуется канадскими и японскими учеными – об этом недавно рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Виктория Заболотная.

Фрагмент протокола

Сейчас вы просматриваете новость «Институт эпидемиологии ввел Протефлазид в локальный протокол лечения коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:38
В Кабмине рассказали о сроках возобновления работы школ и детсадов
15:36
Новые 10 гривен утяжелят карманы украинцев: фото, видео новых денег Видео
15:29
Дама с лопаткой: Татьяна Мокриди сама сажает огород
15:19
А власти скрывают: почему число смертей от коронавируса приуменьшают - Financial Times
15:18
Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока
14:50
Институт эпидемиологии ввел Протефлазид в локальный протокол лечения коронавируса актуально
14:35
В Украине разрешили работу рынков: названа дата и условия
14:34
"Язык бы вырвать": блогер разозлился на спикера Госдумы РФ из-за раздачи денег в США
14:29
У налоговой службы Украины появился новый глава
14:16
Многоликий коронавирус: ученые узнали, почему симптомы Ковида разные Видео
14:10
"Забыла ободок от унитаза на шею надеть": в Сети разругали учительницу за кастрюлю на голове на уроке Видео
14:09
Украина переходит на адаптивный карантин: в Кабмине объяснили, в чем суть
14:01
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
13:57
Оскар 2021 войдет в историю
13:50
В Украине пометили "коронавирусные" дома: готовиться ли к Новым Санжарам-2 мнение
13:47
"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине
13:34
Назначения в Кабмин не будет: у Зеленского для Саакашвили нашли новую должность
13:29
Иллюзия обмана 3 - дата выхода, актеры и съемки
13:27
Аналитик рассказал, какой будет курс доллара после майских праздников:
13:18
Астероид в маске подлетел к Земле: NASA показало на видео "космического пришельца" Видео
13:00
Monatik высказался о шоу Голос країни 2020
12:59
Шквал коронавируса в России: эксперт предупредил Путина о крахе
12:58
"Государство не хочет нас видеть дома": сотни украинцев застряли в ОАЭ
12:46
Разумков прокомментировал предложение Шмыгаля отправить украинцев строить дороги
12:46
Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках Видео
12:27
Циклончик помучает Украину: где ждать дождей, а где потепления Видео
12:24
Скандал с нападением копов на журналиста: у Авакова ответили на обвинения Видео
12:23
"Энергоатом" остановит часть своей мощности из-за "зеленой" и тепловой генерации
12:17
Потап приобщился к записи онлайн уроков в Украине Видео
12:00
Самые модные асимметричные стрижки 2020 каре и боб - фото Фото
11:52
Никаких экспресс-тестов: как Минздрав считает больных Ковидом в Украине Видео
11:50
Выше Бога, или Как Путин увековечивает себя на иконах мнение
11:46
"Камеру сломаю": копы набросились на журналиста во время прямого эфира Видео
11:16
Закроют рынки: в Минздраве поставили жесткое условие по смягчению карантина
11:12
Джиджи Хадид беременна от своего парня - всплыли подробности
11:01
"Тяжелый" коронавирус: Ковид тихо убивает не только легкие Видео
10:43
Украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом: что известно Видео
10:13
Коронавирус душит сверхдержаву: Трамп назвал достижением миллион зараженных Ковидом Видео
10:01
В Киеве предприниматели устроили столкновения с полицией на митинге против карантина Видео
09:30
Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам
09:17
Коронавирус тащит Украину к новому рекорду: возросло количество больных Видео
09:01
Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей
08:45
Разумков рассказал о судьбе представления о назначении Саакашвили Видео
08:34
"Дебилов хватает": в Днепре пометили дома пациентов с подозрением на коронавирус
08:28
Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост Видео
08:18
Когда в Украине возобновятся авиаперелеты мнение
08:17
Заболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптом Видео
07:27
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
07:07
"Месячные не оттуда": дочь Поляковой показала откуда у нее кровь
06:55
Назначение Саакашвили закончилось тихим "сливом" мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять