Специфического лечения коронавируса пока нет / GettyImages

Пока МОЗ рекомендует лечить украинцев от коронавируса препаратами, имеющими тяжелые побочные эффекты (против чего выступила даже ВООЗ), в локальные протоколы для клиник Академии меднаук Украины ученые вводят более безопасные действующие вещества отечественного производителя.

Ученый совет Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В.Громашевского включил противовирусный препарат с действующим веществом Протефлазид в свой локальный протокол лечения Сovid-19, – сообщает Обозреватель. Таким образом, ученые-вирусологи и врачи-инфекционисты фактически перешли к клиническим исследованиям применения этого препарата.

Лабораторные исследования, проведенные в начале весны, показали возможность торможения репликации, то есть размножения, коронавирусов действующим веществом Протефлазид. Теперь для формирования доказательной базы клинической эффективности, будут вестись наблюдения в ходе применения препарата для лечения пациентов с Сovid-19.

Заведующий отделом интенсивной терапии и детоксикации института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В.Громашевского, доктор медицинских наук Cергей Борщев объясняет выбор этого препарата так: "Применение препаратов, которые внесены в МОЗовский Протокол лечения Сovid-19, чревато серьезными побочными эффектами. О Протефлазиде я могу точно сказать, что за много лет клинического применения, побочных эффектов у него не наблюдал. А терапевтический эффект был – процент рецидивов вирусных заболеваний, как и частота ОРЗ значительно уменьшались. Главная задача в лечении инфекционных заболеваний – при помощи ранней этиотропной терапии предупредить репликацию инфекционного агента, что предполагает уменьшение случаев тяжелых форм заболевания и осложнений. Однако в МОЗовских протоколах нет препаратов для этой цели. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Протефлазид – это панацея. Но я точно знаю, что препарат не навредит. Помогает ли при Сovid-19 – на этот вопрос можно ответить только после исследований. Чем мы сейчас и будем заниматься".

После заявления группы ученых Академии меднаук и ее Президента Виталия Цымбалюка о результах лабораторных тестов действующего вещества Протефлазид, НАМН Украины подвергся резкой критике со стороны Ульяны Супрун, нескольких журналистов и блогеров. Которые утверждали, что "трава не лечит" и не имеет доказанного действия на Сovid-19.

Комментируя эти заявления, профессор Борщев отметил: "Могу сказать, что на сегодняшний день ни один препарат, из тех, что рекомендованы и применяются для лечения во всех странах, не имеет доказанного действия на Сovid-19. Таким образом, и гидроксихлорохин, с точки зрения этих критиканов – тоже фуфломицин, хоть он и является лекарством от малярии и волчанки. И лопинавир/ритонавир, который используется для лечения ВИЧ, применимо к коронавирусу – тоже фуфломицин".

Одной из главных причин кампании по дискредитации Протефлазида, Сергей Борщев считает инициативу производителя поставлять препарат в клиники бесплатно. "И это могло не понравиться тем, кто собрался "заработать" на платных поставках", – подчеркивает ученый.

Действующее вещество Протефлазид основано на растительных флавоноидах. Сейчас действие этих природных соединений в контексте борьбы с пандемией исследуется канадскими и японскими учеными – об этом недавно рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Виктория Заболотная.