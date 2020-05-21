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"Отомстим и забудем": Гордон пригрозил радикалам в ответ на митинг под своим офисом

21 мая 2020, 23:18

Дмитрий Гордон, комментируя недавний митинг радикалов и националистов под своих офисом, особо выражений не выбирал.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон / УНИАН

Дмитрий Гордон рассказал, как он оценивает действия радикалов и националистов, устроивших громкий митинг под его офисом. Ситуация накалилась сразу после того, как в эфир вышло интервью, которое Гордон взял у бывшего главаря донецких боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Если не будет официальных извинений, я отвечу пословицей: "Мы грузины не злопамятные: отомстим и забудем". Все личности идентифицированы. Нет, они исчезли также стремительно, как и появились. О них нужно спросить у тех, кто их надоумил" ‒ цитирует его портал Страна.

Читайте такжеНикакой спецоперации: в СБУ сделали заявление об интервью Гиркина ГордонуНапомним, накануне, 19 мая 2020 года, в Сети была опубликована видеозапись многочасового интервью, который Дмитрий Гордон взял у одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). Сам факт интервью вызвал шквал негодования у представителей украинского общества. Практически сразу же под офисом Гордона на улице Щекавицкая в Киеве был организован митинг под лозунгом: "Го*дон - геть в Лугандон". Кроме того, митингующие забросали яйцами многочисленные фотографии журналиста, которыми был украшен фасад здания.

Позднее Гордон опубликовал на своем канале в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ интервью с Поклонской и Гиркиным он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге.

Игорь Гиркин Игорь Стрелков ДНР Дмитрий Гордон Радикальные националисты
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