"Го*дон - геть в Лугандон": под офисом Гордона митингуют после интервью со Стрелковым

На место инцидента приехала полиция.
Под офисом журналиста Дмитрия Гордона в Киеве на Подоле вечером 18 мая собралась акция протеста.
Люди протестуют после интервью с одиозным российским предподителем боевиков, идеологом захвата Донбасса Игорем Стрелковым (Гиркиным).
"Го*дон - геть в Лугандон", - скандируют митингующие.
Участники акции протеста оставили подобную надпись на асфальте перед офисом издания Гордон. Также забросали яйцами многочисленные фотографии главреда издания, которые изображены у входа в помещение. Эти снимки обрисовали, испортив изображение.
На место инфидента приехала полиция. Следователи составили протокол. Однако в окнах офиса нет света, поэтому на акцию протеста никто не отреагировал.
Очевидцы утверждают, что нескольких активистов задержали за то, что повредили фотографии Гордона у входа в офис.
Всего у входа собралось несколько десятков человек. Люди утверждали, что собрались, поскольку интервью, которые берет Гордон у адептов РФ, могут дестабилизировать ситуацию в Украине.
Ранее Дмитрия Гордона потроллили за интервью с экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.