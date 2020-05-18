"Го*дон - геть в Лугандон": под офисом Гордона митингуют после интервью со Стрелковым

Возле офиса издания Гордон протестуют / Фото: скрин Facebook/Богдан Кутепов

Под офисом журналиста Дмитрия Гордона в Киеве на Подоле вечером 18 мая собралась акция протеста.

Люди протестуют после интервью с одиозным российским предподителем боевиков, идеологом захвата Донбасса Игорем Стрелковым (Гиркиным).

"Го*дон - геть в Лугандон", - скандируют митингующие.

Участники акции протеста оставили подобную надпись на асфальте перед офисом издания Гордон. Также забросали яйцами многочисленные фотографии главреда издания, которые изображены у входа в помещение. Эти снимки обрисовали, испортив изображение.

/ Фото: скрин Facebook/Богдан Кутепов

На место инфидента приехала полиция. Следователи составили протокол. Однако в окнах офиса нет света, поэтому на акцию протеста никто не отреагировал.

Очевидцы утверждают, что нескольких активистов задержали за то, что повредили фотографии Гордона у входа в офис.

Всего у входа собралось несколько десятков человек. Люди утверждали, что собрались, поскольку интервью, которые берет Гордон у адептов РФ, могут дестабилизировать ситуацию в Украине.

Ранее Дмитрия Гордона потроллили за интервью с экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.