Никакой спецоперации: в СБУ сделали заявление об интервью Гиркина Гордону

В СБУ назвали интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской его личной инициативой / УНИАН

В Службе безопасности Украины опровергли заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что беседы с офицером ФСБ Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" аннексированого Крыма Натальей Поклонской были проведены под патронатом украинских спецслужб.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - отмечается в официальном заявлении СБУ в Facebook.

Впрочем, в спецслужбе считают, что сведения, которые были обнародованы в данных интервью, послужат материалом для будущих расследований СБУ в процессе доказательства вины России в событиях в Крыму и на Донбассе.

"Между тем вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, в понедельник, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.