Никакой спецоперации: в СБУ сделали заявление об интервью Гиркина Гордону

Интервью с террористом "ДНР" Игорем Гиркиным-Стрелковым и Натальей Поклонской – личная инициатива журналиста Дмитрия Гордона.
В Службе безопасности Украины опровергли заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что беседы с офицером ФСБ Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" аннексированого Крыма Натальей Поклонской были проведены под патронатом украинских спецслужб.
"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - отмечается в официальном заявлении СБУ в Facebook.
Впрочем, в спецслужбе считают, что сведения, которые были обнародованы в данных интервью, послужат материалом для будущих расследований СБУ в процессе доказательства вины России в событиях в Крыму и на Донбассе.
"Между тем вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - подчеркнули в спецслужбе.
Напомним, в понедельник, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.