В СБУ отреагировали на интервью Гиркина журналисту Гордону

СБУ анализирует интервью Гиркина / Фото: УНИАН

В Службе безопасности Украины заявили, что инициируют проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у российского идеолога и предводителя оккупации Донбасса Игоря Стрелкова – Гиркина.

Как сообщает BBC-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства, правоохранители изучают ситуацию, заявления террориста и позже сделают выводы.

В Офисе генпрокурора также отметили, что анализируют высказывания Гиркина. Следователи не считают интервью негативным, поскольку в нем может содержаться полезная для следствия информация.

"Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь, в том числе, идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России", – подчеркнул заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Как ранее сообщалось, под офисом журналиста Дмитрия Гордона в Киеве на Подоле вечером 18 мая собралась акция протеста.

Напомним, Гордона потроллили за интервью с экс-"прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской.