"Это допрос?" В Сети поражены беседой Гордона с Гиркиным и вспомнили о Гитлере

В Сети удивлены разговором Гиркина с Гордоном / Фото: vk.com

В социальных сетях активно обсуждают резонансное интервью одного из бывших главарей боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Трансляция беседы Гордона и Гиркина началась в 18:00 по Киеву на YouTube. В ходе интервью полковник ФСБ Гиркин рассказал о преступлениях России и террористов на Донбассе, а также о президенте России Владимире Путине и его бывшем помощнике-кураторе "Л/ДНР" Владиславе Суркове.

Сам Гордон отмечает, что Гиркин пришел в Украину "разрушать, убивать, нести хаос и раздор", однако он, по мнению журналиста – "историческая фигура", а его показания станут настоящим приговором Путину и российской власти.

В социальных сетях неоднозначно отреагировали на данное интервью.

Блогер Алексей Петров с иронией пишет, что цель Гордона – разобраться во всем, и предлагает представить, как популярная американская ведущая Опра Уинфри взяла бы интервью у Усамы бен Ладена.

"Гордон взял интервью у Гиркина-Стрелкова? Не, ну ведущий журналист может себе позволить и такое! Нет, что вы? Это не предоставление информационной площадки террористу, это Гордон просто хочет разобраться в нюансах. Понимать нужно. А вы тут истерики закатываете. Представьте, что было бы в США, если бы Опра Уинфри дружески так посудачила с Усамой? Но мы не США... Мы просто такая страна, где можно втюхать в том числе и такие "пирамидки", - отмечает Петров в Facebook.

А вот телеведущий Макс Назаров считает, что после интервью Гордона власти разработают законопроект о цензуре.

"Жду истерики и законопроект об укркомнадзоре", - пишет он в соцсети.

Собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк и вовсе считает, что интервью похоже на допрос.

"Гордон у себя в Ютьюб показывает Гиркина. Смотрю и не могу понять: это интервью или допрос", - отметил журналист.

В Telegram-сегменте считают, что Гордон не против был бы поговорить и с Адольфом Гитлером о судьбе евреев.

Ранее Дмитрия Гордона потроллили за интервью с экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.