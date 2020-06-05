Посол Польши озвучил реальные угрозы для инвесторов в Украине

Инвесторы чувствуют себя в Украине небезопасно / ceciliadefrancesco.com

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки высказал мнение, что Украина вынуждена была согласиться на закон о банковской деятельности, поскольку фактически отсутствует судебная система, а инвестор не защищен в стране от любых правонарушений и не сможет добиться справедливости.

"Я уверен, что ни в одной стране ЕС такой закон о банках не был бы принят. Как можно кассировать решение суда законом парламента? В Польше, Франции, Германии такого быть не может. Но Украина вынуждена была на такой закон согласиться, прежде всего потому, что не была проведена реформа судебной системы. Все инвесторы, с которыми мы разговариваем, прежде всего обращают внимание на суды. Инвестор, к сожалению, не защищен в Украине от каких-то административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса. К сожалению, судебная система в Украине работает по каким-то другим стандартам. И поэтому, возможно, надо было принять такой закон по банках", - цитирует дипломата Интерфакс-Украина.

Читайте также"Угроза серьезного кризиса": Украина рискует остаться без инвестицийПо словам Цихоцки, в Украине в целом крайне сложная ситуация с публичными финансами. Такая перспектива, как правило, отпугивает инвесторов.

"Во-первых, темпы развития Украины за эти последние 4-5 лет, были больше, чем за 20 лет до Майдана. Но ситуация может очень быстро вернуться к существовавшей до реформ, ситуации кризиса. И, к сожалению, правительства, политики Украины не смогли застраховать страну от дефолта. Насколько я понимаю, без помощи международных финансовых институций Украина стоит перед мощным вызовом", - подчеркнул он.

Напомним, в первом квартале 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины составили 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщалось, до позитивных сообщений от Международного валютного фонда иностранным инвесторам рекомендуют избегать вложений в украинские гособлигации.