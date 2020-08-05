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"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам

5 августа 2020, 12:03

Каждый русскоговорящий украинец – главный трофей Путина, утверждает Ирина Фарион.

Фарион
Московия - историческая родина русскоязычных украинцев - Фарион / УНИАН

Украинцы, которые говорят на русском языке, должны собрать чемоданы и покинуть территорию Украины в направлении России. Терминология "русскоязычное население" является бытовым шаблоном, который применяется к "нытикам" и "маргиналам", чья историческая родина – Московия.

Такое мнение озвучила народный депутат VII созыва Верховной Рады, политик Ирина Фарион.

Согласно позиции Фарион, украинские граждане, использующие в общении преимущественно русский язык, являются носителями русской культуры.

"Русскоязычное население – это бытовой штамм тех нытиков и маргиналов, которые себя ассоциируют с когда-то могущественной империей зла. Они не просто являются меньшинством, они являются людьми, которые вышли за границы нынешней исторической парадигмы", - считает политик.Читайте также"Я пришла их уничтожать": Фарион рассказала о главной миссии своей жизни

Более того, она призвала русскоговорящих украинцев собрать вещи и уехать в Россию, так как Украина им в этом якобы ничем не может помочь.

"Их историческая родина – Московия. Я очень хочу, чтобы им там было комфортно: упаковали чемоданы – и туда поехали. Если вас не устраивает наша историческая парадигма – украинский язык, украинская культура – то мы вам ничем помочь не можем", - добавила она.

Также Фарион с сарказмом добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для украинизации, и подчеркнула, что все, кто общается на русском языке – якобы главный трофей Путина, притягивающим российскую армию в Украину.

Ранее дочь Фарион жестко высказалась о евреях и поляках, которые выступили против чествования С.Бандеры и А.Мельника в Киеве и Львове. Ее заявление подвергли критике в мэрии Львова, где работает София Фарион.

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