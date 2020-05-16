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"Яд и чупирадло": Фарион ополчилась против детских йогрутов

16 мая 2020, 14:54

Украинцам забрасывают в сознание чужие названия, считает Ирина Фарион.

Ирина Фарион
Ирина Фарион / Главред

Экс-нардеп от Свободы, языковед Ирина Фарион заявила о том, что в магазинах украинцам продают "яд" в виде детских продуктов с названиями на русском языке.

По ее мнению, такой "отравой" являются йогурт Агуша и сырковый крем Машенька, которые продаются в торговых сетях.

"Яд этот в названии продукта для детей - Машенька, ниже еще какое-то чупирадло Агуша .... Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим", - написала экс-нардеп.

Она считает, что таким образом "забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор".

/ Фейсбук И.Фарион

"Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр. Его, пожалуй, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?", - добавила Фарион.

Напомним, ранее Фарион угодила в антисемитский скандал.

Ирина Фарион йогурт новости Украины
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