"Яд и чупирадло": Фарион ополчилась против детских йогрутов

Ирина Фарион / Главред

Экс-нардеп от Свободы, языковед Ирина Фарион заявила о том, что в магазинах украинцам продают "яд" в виде детских продуктов с названиями на русском языке.

По ее мнению, такой "отравой" являются йогурт Агуша и сырковый крем Машенька, которые продаются в торговых сетях.

"Яд этот в названии продукта для детей - Машенька, ниже еще какое-то чупирадло Агуша .... Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим", - написала экс-нардеп.

Она считает, что таким образом "забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор".

/ Фейсбук И.Фарион

"Недавно существо с отбитым мозгом, по фамилии Усик, гордо заявило, что он Александр, а не Олександр. Его, пожалуй, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?", - добавила Фарион.

Напомним, ранее Фарион угодила в антисемитский скандал.