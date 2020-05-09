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"Порохом пропах": Венедиктова влипла в скандал с поздравлением с 9 мая

9 мая 2020, 15:05

Ирина Венедиктова извинилась за публикацию песни в исполнении Льва Лещенко.

Венедиктова
Ирина Венедиктова / @dbr.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опубликовала песню День Победы в исполнении певца Льва Лещенко.

Сообщение в Facebook Венедиктова разместила поздравляя с 9 мая, при этом она сопроводила свой пост строчками из советской песни.

Однако после критической реакции пользователей в Сети Венедиктова откорректировала свой пост, удалив из него видео.

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать", - написала она.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой, из-за незадекларированного имущества.

Ирина Венедиктова 9 мая Лев Лещенко
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