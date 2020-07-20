"Рагульский бред": Верещук ответила на "байки" Парасюка

Ирина Верещук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук, которая недавно стала победителем партийных праймериз на кандидата в мэры Киева, прокомментировала обвинения в ее адрес со стороны экс-нардепа Владимира Парасюка.

Как подчеркнула она в Facebook, Парасюк распространяет фейки о ее работе на посту мэра Рава-Русской.

"Рагульские байки от поросюков. Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе. Что-то там говорит, каким я была мэром в Рава-Русской и каким я буду мэром в Киеве. По понятным причинам он и такие, как он, теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельных участках в Рава-Русской. Одним словом, рагульский бред", - написала Верещук.

Отметим, на пост Верещук в комментариях ответил сам Парасюк.

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"Госпожа Ирина, придумайте что-то иначе, потому что российские темники уже давно никому не заходят... а нет, заходят бывшим рыгам, которые лайкают ваш пост... это же ваши друзья! Кстати вы так не переживайте, своих 0,0 голосов вы гарантированно получите, потому что манипуляция и ложь - это ваше второе я... искренне желаю вам поражения", - написал экс-нардеп.

Напомним, ранее Парасюк заявил о том, что Верещук на посту мэра Рава-Русской якобы была причастна к многочисленным коррупционным схемам.

"То, что она вытворяла – в голове не укладывается. Из того, что я могу быстро вспомнить – она фальсифицировала решение горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась", — рассказал Парасюк.