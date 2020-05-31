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"Предать не мог": всплыли новые подробности исчезновения бойца ВСУ

31 мая 2020, 17:57

По словам сослуживцев Евгения Добринского, о добровольном переходе на сторону противника не может быть и речи.

Выяснились подробности исчезновение бойца ВСУ на границе с Крымом

Старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский, который 30 мая исчез в районе полуострова Чонгар на админгранице с Крымом, не мог сам перейти на сторону противника.

Об этом стало известно источникам издания Обозреватель. По словам сослуживцев бойца, Евгений родом из города Сарны Ровненской области, у него есть маленький ребенок.

"Отсутствуют какие-либо мотивы для добровольного перехода. Он ведь родом с Ривненщины, а не из Крыма или Херсонской области – там у него никого нет. К тому же, у Добринского маленький ребенок – сыну всего четыре года. Предать? Это практически исключено", – считают военные.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Военная служба правопорядка ВСУ.

Об исчезновении военнослужащего с наблюдательного пункта "Берлога" стало известно рано утром 30 мая. Пункт находится на участке, где перед ним нет постов украинских пограничников – то есть, на передовой.

По информации ВСП, рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

Как сообщал Главред, в субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар исчез военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Боец нес службу на наблюдательном посту. По предварительным данным, он был похищен. После исчезновения бойца сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

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