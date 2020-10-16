Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности

Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах / Reuters

Украина на минувшей неделе получила заявку от европейского производителя вакцины от китайского коронавируса Covid-19 на проведение третьей фазы испытаний.

Об этом в эфире ток-шоу Право на власть телеканала 1+1 заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Татьяна Думенко.

По ее словам, если европейская вакцина официально будет признана безопасной, то официальный Киев получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.

"Что касается вакцин. Вакцины ‒ самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме Covid-19, преодолевается путем проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания - получить вакцину и вылечиться сразу всем, или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, но сегодня мы находимся в состоянии, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которые прошли стандартных три фазы, раньше 2021 года не приходится", ‒ сказала Думенко.

Читайте такжеВирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса

Коронавирус в Украине - что было ранее: