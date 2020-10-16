Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности

По словам чиновников, к испытаниям могут быть привлечены тысячи жителей Украины.
Украина на минувшей неделе получила заявку от европейского производителя вакцины от китайского коронавируса Covid-19 на проведение третьей фазы испытаний.
Об этом в эфире ток-шоу Право на власть телеканала 1+1 заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Татьяна Думенко.
По ее словам, если европейская вакцина официально будет признана безопасной, то официальный Киев получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.
"Что касается вакцин. Вакцины ‒ самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме Covid-19, преодолевается путем проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания - получить вакцину и вылечиться сразу всем, или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, но сегодня мы находимся в состоянии, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которые прошли стандартных три фазы, раньше 2021 года не приходится", ‒ сказала Думенко.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга заявил - Украина должна быть в списке стран, которые первыми получат вакцину против коронавируса.
- Всего по состоянию на пятницу, 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 287 231 человека.