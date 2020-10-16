УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности

16 октября 2020, 13:50

По словам чиновников, к испытаниям могут быть привлечены тысячи жителей Украины.

Вакцина
Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах / Reuters

Украина на минувшей неделе получила заявку от европейского производителя вакцины от китайского коронавируса Covid-19 на проведение третьей фазы испытаний.

Об этом в эфире ток-шоу Право на власть телеканала 1+1 заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Татьяна Думенко.

По ее словам, если европейская вакцина официально будет признана безопасной, то официальный Киев получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.

"Что касается вакцин. Вакцины ‒ самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме Covid-19, преодолевается путем проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания - получить вакцину и вылечиться сразу всем, или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, но сегодня мы находимся в состоянии, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которые прошли стандартных три фазы, раньше 2021 года не приходится", ‒ сказала Думенко.

Читайте такжеВирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса

Коронавирус в Украине - что было ранее:

Минздрав Вакцина Право на владу новости Украины вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:05
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения
14:01
В Минздраве оценили шансы на открытие границ ЕС для туристов из Украины Видео
13:50
Испытание европейской вакцины от Covid-19 на украинцах: в Минздраве озвучили подробности Видео
13:21
Медик рассказал, как именно выглядит легкая форма Covid-19
12:51
Украина в зоне риска: в Минздраве предупредили об опасности из-за коронавируса Видео
12:40
Ивано-Франковск отказался останавливать транспорт и закрывать рестораны Видео
12:36
В ОП объяснили, почему хотят сократить количество нардепов Видео
12:30
У Зеленского поведали, зачем нужно легализовать каннабис
12:27
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
12:03
Первый эксклюзив PS5 получил новый трейлер - подробности Видео
11:57
Netflix ответил за педофильский фильм
11:55
Тихановская собралась в Киев Видео
11:47
В Киеве температура упадет ниже психологической отметки Видео
11:23
"Голым пирогом на песок": Шурыгина без трусов взволновала своих поклонников
11:20
У министра Алексея Чернышева обнаружили коронавирус Видео
11:17
Украина получит вакцину против Covid-19: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:06
Николай Тищенко пожаловался на "удар" коронавируса
10:59
Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск – Россия откликнулась Видео
10:39
Новые правила карантина: что теперь можно и нельзя в красной зоне Видео
10:39
Идеальная пара на Кохання на виживання распалась из-за 150 долларов
10:39
В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ Видео
10:22
"Одежду сдуло": дочь Брежневой публично разделась
10:20
Кто и как ввозит в Украину российскую вакцину от коронавируса мнение
10:10
Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ
10:00
"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку Зодиака
09:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
09:49
Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября Видео
09:46
Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья Видео
09:36
В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского
09:32
"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов Видео
09:15
В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных
09:15
Снижает давление и предотвращает инсульт: названы полезные свойства вкусного продукта Видео
09:12
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
08:53
Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского Видео
08:37
Гибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компаний мнение
08:19
Вакцину против Covid-19 испытают на украинцах: где и когда Видео
08:00
Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата Видео
07:36
Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус Видео
07:03
Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19 Видео
06:59
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
06:55
Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом мнение
06:29
Под угрозой мозг: ученые нашли опасное последствие заражения Covid-19
06:03
Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака Видео
05:32
Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога
04:57
Ученые установили, как красное вино влияет на организм
04:26
Полтава в красной зоне карантина: принято решение по транспорту Видео
04:18
Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе Видео
03:46
В оппозиции Беларуси объяснили реакцию Лукашенко на указ Зеленского об айтишниках Видео
03:08
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
01:34
Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять