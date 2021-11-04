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Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

4 ноября 2021, 16:11
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Противовирусный препарат от Covid-19 можно принимать дома.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Великобритания одобрила таблетки от коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против Covid-19, который можно принимать дома.

Об утверждении препарата сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров, пишет "Европейская правда".

"Противовирусный препарат Lagevrio (Molnupiravir) безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней формой тяжести Covid-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания", — сообщило агентство.

Молнупиравир одобрен для применения у людей с коронавирусом в легкой и средней форме по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

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На основе данных клинических испытаний удалось выяснить, что препарат наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях инфекции. Поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно скорее после положительного результата теста на Covid-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

Читайте такжеКоронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат от Covid-19, который можно принимать дома. Это изменит правила игры для наиболее уязвимых и людей с ослабленным иммунитетом, которые вскоре смогут получить новаторское лечение", – прокомментировал министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Молнупиравир – первый противовирусный препарат от Covid-19, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус лекарство от коронавируса
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