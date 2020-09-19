История с Навальным плохо кончится для Путина – Марчук

Евгений Марчук рассказал, чего боится Путин / УНИАН

Немецкая военная лаборатория, которая нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", имеет серьезную репутацию в мире. Именно поэтому для президента России ситуация с отравлением может плохо кончиться, заявил первый глава СБУ, экс-секретарь СНБО, бывший премьер-министр и министр обороны Евгений Марчук.

Об этом Марчук рассказал в интервью Фактам.

При этом Марчук подчеркнул, что чем-то критическим ситуация с Навальным для Путина не закончится.

"Немецкая военная лаборатория имеет серьезную репутацию в мире. Думаю, если уже звучат такие публичные заявления, это может плохо кончиться для Путина. Но критически — нет. Андрей Луговой, отравивший Литвиненко, сейчас депутат Госдумы, член комитета по безопасности. Так с ним рассчитались за проведенную операцию: стабильная зарплата, политическое прикрытие, иммунитет. Ковтун, второй участник отравления, тоже в порядке", - сказал он.

Также Марчук обратил внимание на то, что Путин ничего не боится.

"Может, в душе ему хотелось бы выйти из относительной политической изоляции, но минский процесс его удерживает (с Меркель и Макроном он в контакте), с итальянцами он более-менее нашел общий язык, с Трампом тоже. Думаю, и после американских выборов все сложится. Если введет войска в Беларусь, международных претензий ему не предъявят. Да ему теперь это и не нужно", - объяснил бывший министр обороны Украины.

В то же время Марчук подчеркнул, что санкции Путина беспокоят.

"Разумеется, его беспокоят санкции. Самое болезненное, что россиянам перекрыли доступ к новейшим западным технологиям. Например, на Западе есть суперсовременные технологии глубинного бурения при добыче нефти и газа, но россиянам они теперь недоступны. Даже концерн Siemens, поставивший в Крым турбины, потом долго оправдывался, мол, в Россию поставляли, а не в Крым", - сказал Марчук.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: