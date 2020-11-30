IT-специалисты рассказали, как улучшить безопасность личных данных

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Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET к Международному дню защиты данных подготовили рекомендации, как улучшить безопасность смарт-устройств и личных данных.

"Смарт-часы, голосовые помощники, роботы-пылесосы, умные дверные звонки, радио-няни с подключением к интернету — все эти современные устройства даже невозможно было представить лет 20 назад. Смарт-технологии стали настолько привычной частью повседневной жизни, что пользователи часто забывают о рисках заражения данных бытовых устройств дома. К сожалению, не все смарт-гаджеты были разработаны с учетом требований безопасности, и некоторые из них могут предоставить хакерам легкий доступ к безопасным сетям", - сообщается на сайте компании.

Чтобы защитить свой дом от киберпреступников, специалисты по кибербезопасности советуют использовать двухфакторную аутентификацию на всех подключенных устройствах и своевременно устанавливать обновления программ и устройств.

"Кроме этого, используйте программу по безопасности для комплексной защиты ваших устройств от вредоносных программ и атак", - добавили в компании ESET.

Защита данных

Как сообщают в ESET, современные девайсы хранят множество личных данных о каждом пользователе. Любые уязвимости в системах устройств или программах могут быть использованы киберпреступниками. Базовым и достаточно важным правилом для защиты данных является правильное создание и управление паролями.

Эксперты в сфере киберзащиты советуют:

Создавать надежный и уникальный пароль для каждого аккаунта, чтобы снизить риски атак с использованием данных для входа в случае взлома одной из учетных записей.

Использовать менеджер паролей для хранения данных для входа ко всем аккаунтам, чтобы не запоминать множество сложных и разных фраз.

Использовать генератор паролей, чтобы не беспокоиться каждый раз о создании уникальной и сложной комбинации.

Обеспечить защиту данных на случай потери или кражи устройства с помощью шифрования и резервного копирования файлов. Резервные копии данных можно сохранять онлайн в облаке, которое часто предлагает зашифрованное хранилище, а также на внешнем жестком диске или USB.

Безопасность профиля в интернете

В компании ESET отмечают, что один из способов защитить данные — это сократить их количество в интернет-сети.

"Подумайте, сколько личной информации действительно нужно при создании каждой учетной записи, и попробуйте ограничить ее количество к минимуму", - советуют специалисты.

В социальных сетях они рекомендуют не раскрывать личные данные в сообщениях или во время разговора с пользователями, которых вы никогда не встречали. По возможности стоит ограничить доступ других пользователей к информации профиля и принимать запросы на отслеживание только от тех аккаунтов, которым вы доверяете.

"Как правило, вы можете неосознанно ставить под угрозу свои данные, например, используя общедоступный Wi-Fi или оставляя Bluetooth-соединение включенным. Сведите к минимуму возможность подключения, когда вы находитесь не дома. А в случае необходимости подключения к публичному Wi-Fi, используйте VPN", - подытожили в компании.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.