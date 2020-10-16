Ивано-Франковск отказался останавливать транспорт и закрывать рестораны

Ивано-Франковск не будут придерживаться жестких ограничений / УНИАН

В Ивано-Франковске, который вошел "красную" зону карантина, отказались останавливать работу общественного транспорта и закрывать заведения общественного питания. Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По словам мэра Ивано-Франковска, общественный транспорт и поезда будут работать обычном режиме. А вот решение относительно обучения в школах будет вскоре.​

"Мы попали в красную зону с понедельника. Но правительство и комиссия ТВ и ЧС учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования – сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте", – заявил Марцинкив.

Кроме того, развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет.

Руслан Марцинкив сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19находятся 288 пациентов, из них 15 человек – в реанимационных отделениях.

Отметим, по состоянию на 16 октября в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у 16 163 человек.

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