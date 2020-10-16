Ивано-Франковск отказался останавливать транспорт и закрывать рестораны

Власти Ивано-Франковска отказались от внедрения жесткого карантина.
В Ивано-Франковске, который вошел "красную" зону карантина, отказались останавливать работу общественного транспорта и закрывать заведения общественного питания. Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
По словам мэра Ивано-Франковска, общественный транспорт и поезда будут работать обычном режиме. А вот решение относительно обучения в школах будет вскоре.
"Мы попали в красную зону с понедельника. Но правительство и комиссия ТВ и ЧС учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования – сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте", – заявил Марцинкив.
Кроме того, развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет.
Руслан Марцинкив сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19находятся 288 пациентов, из них 15 человек – в реанимационных отделениях.
Отметим, по состоянию на 16 октября в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у 16 163 человек.
В Украине продлили Карантин - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения по регионам "красной зоны" карантина.
- Также комиссия ТЭБ и ЧС обновила зонирование карантина. В "красную зону" попали восемь областных центров. Киев остался в "оранжевой зоне", а Запорожье осталось единственным областным центром в "желтой зоне".
- Кроме того, в Харькове также отказались останавливать общественный транспорт и закрывать кафе.