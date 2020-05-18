Из-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в Украине

В Украине предлагают запретить суррогатное материнство/ УНИАН

Недавно уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан и разрешить использовать этот метод только украинским гражданам. По ее мнению, предоставление подобных услуг иностранцам может привести, в первую очередь, к нарушению прав детей.

Причиной для подобной инициативы омбудсмена стало резонансное видео производства одной из киевских клиник репродуктивной медицины, на котором запечатлены 46 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Все они находятся в одной из столичных гостиниц под наблюдением врачей, поскольку детей не могут забрать их генетические родители в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

Однако, эксперты, опрошенные Главредом, считают, что запрет суррогатного материнства в Украине наоборот, лишь ухудшит ситуацию и уведет эту сферу полностью в тень.

Мамы ради денег

Первый случай суррогатного материнства в Украине произошел еще в 1991 году в Харькове. Тогда мать в результате процедуры ЭКО родила ребенка для собственной дочери, поскольку та физически не могла родить ребенка из-за врожденного отсутствия матки.

С тех пор в Украине суррогатное материнство стало коммерческим - при его помощи молодые украинские женщины фактически решают свои финансовые проблемы.

"Сегодня суррогатными матерями становятся девушки 17-20 лет, в основном из сельской местности и из малообеспеченных семей. Они психологически еще не созрели до формирования семьи, но уже созрели для хорошей жизни. Для них суррогатное материнство - не более, чем путь к покупке квартиры или машины, который нивелирует психологический фактор расставания с новорожденным", - рассказала Главреду глава Международного женского движения За семейные ценности Наталия Федорчук.

И это неудивительно, ведь "вознаграждение" за вынашивание ребенка немалое – в среднем 10-15 тысяч долларов (266 – 399 тыс.грн.), не считая дополнительных расходов семейной пары в период беременности.

По словам Наталии Федорчук, суррогатное материнство пользуется популярностью и среди обеспеченных женщин, которые не хотят портить фигуру родами: "Они прибегают к услугам суррогатного материнства, хотя они могут родить и сами по медицинским показаниям." Она отмечает, что именно это обстоятельство и сподвигло организацию стать инициатором разработки одного из вариантов законопроекта О суррогатном материнстве, который уже находится на рассмотрении рабочей группы комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.

Согласно проекту закона, оказавшемуся в распоряжении Главреда, им предлагается установить четкие рамки как для суррогатных матерей: ею может стать только замужняя женщина от 25 до 35 лет с ребенком от трех лет, и только при наличии согласия со стороны супруга. По мнению психологов, это может стать сдерживающим фактором для женщины. "Естественно, большинство мужчин с этим не согласятся. И этим мы хотим поднять морально-этический аспект и заставить женщину дважды подумать, прежде чем стать суррогатной матерью", - уточняет Федорчук.

В то же время законопроектом устанавливаются требования и к генетическим родителям – ими могут стать как украинцы, так и иностранцы от 30 до 45 лет, официально состоящие в браке, финансово независимые и имеющие возможность в дальнейшем обеспечивать новорожденного ребенка, которые не могут завести детей естественным способом и проходили лечение от бесплодия.

В итоге страдают дети

Согласно ответу Минюста на запрос нардепа Юрия Павленко, за последние 5 лет в Украине зарегистрирован 4431 ребенок, рожденный суррогатными матерями. При этом он подозревает, что в этой статистике не учтены те дети, которые рождены с инвалидностью и находятся в интернатных учреждениях. Дело в том, что в Украине нередки случаи, когда в процессе беременности или после родов у ребенка выявляют различные патологии, после чего биологические родители отказываются от ребенка. А поскольку как генетически ребенок не относится к суррогатной матери, его просто отдают в интернат.

Читайте такжеСкандал с младенцами в Киеве: в МИД анонсировали решение"С точки зрения ребенка комитет ООН по правам считает, что если вопрос суррогатного материнства в стране не урегулирован комплектными договорами со странами, из которых за ними приезжают иностранцы, это можно трактовать как торговлю детьми. Соответственно, это нарушение его прав", - отметила программный директор SOS Детские деревни - Украина Дарья Касьянова.

Кроме того, если говорить о скандале с детьми в гостинице, то и в этом случае малышам наносится колоссальный вред.

"Этих детей нельзя отправлять в детдом, у них есть родители, которые пока не могут их забрать из-за эпидемии. Но то, что ребенок находится один и лишен материнского тепла, это тоже нарушение прав ребенка. И нынешний случай - повод для того, чтобы наработать соответствующую нормативную базу", - добавила Касьянова.

Угроза уйти в тень

Сейчас суррогатное материнство в Украине регламентируется рядом подзаконных актов и парой статей Семейного кодекса, которые на практике не решают всех проблем. А потому принять отдельный закон депутаты пытались уже несколько раз, но так ни разу пока не смогли прийти к единому мнению. В 2012 году парламент сумел найти голоса и принял законопроект, согласно которому суррогатное материнство могли применять как к украинцам, так и к иностранцам, в чьих странах не запрещено использование этого метода. Однако этот законопроект был отклонен президентом, после чего депутаты так и не смогли преодолеть вето. В предыдущем парламенте пропрезидентская фракция также предлагала урегулировать вопрос, приняв закон "О вспомогательных репродуктивных технологиях" (8629), но и он был отозван, получив неодобрение профильного комитета.

Нынешнее предложение омбудсмена Денисовой о разрешении суррогатного материнства исключительно для украинских граждан связано с тем, что из-за дороговизны этой услуги в Украине ею пользуются в основном иностранцы, на родине которых услуги суррогатных матерей запрещены законом (Болгария, Франция, Германия, Италия, Мальта, Португалия, Швеция и др.). Для них "заказать" ребенка в Украине дешевле, чем в других странах, тем более, что желающих стать суррогатными матерями предостаточно.

"Любое ограничение прав женщины, которая хочет стать суррогатной матерью и может ею стать по медицинским показаниям, фактически будет означать ограничение ее гражданского права добровольно распоряжаться своим телом. Утверждение о том, что суррогатное материнство можно оставить только для украинцев, не имеет под собой ни законодательной, ни логической подоплеки, кроме как обоснованности общественным мнению и личным мнением омбудсмена. Если государство хочет контролировать возможные злоупотребления и предотвратить факты торговли людьми, достаточно расширить пакет документов, которые собирают потенциальные родители – этого будет вполне достаточно", - сказала Главреду адвокат Виктория Ковальчук.

В противном случае такая политика запретов, как утверждают юристы, несет в себе значительные риски.

"Регламентация вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного материнства, должна быть взвешенной - это очень чувствительная тема, в которой переплетены проблематики медицины, права и этики. Риск того, что запрет породит латентное суррогатство для иностранцев, черный рынок и торговлю детьми велик. Потому важно тщательно прописать как аспекты деятельности репродуктивных клиник, посредников с четким регламентом работы и государственным контролем, а не стихийной деятельностью по отбору суррогатных матерей, так и четкую юридическую, в частности, уголовную ответственность за возможную незаконную деятельность. Сегодня предусмотрена уголовная ответственность за нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека (ст. 143 УК Украины), за насильственное донорство в аспекте донорства крови (ст. 144 УК Украины), однако нет уголовной ответственности за нарушение порядка проведения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и суррогатства", - считает доктор юридических наук, глава Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ, заведующая кафедры медицинского права Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого Ирина Сенюта.

"Суррогатное материнство - это качественная медицинская услуга украинского рынка медуслуг, которая стимулирует медицинский туризм и предоставление иностранцам других медицинских услуг - пластической хирургии, стоматологии и т.д. Потому что уровень предоставления медицинских услуг в Украине достаточно высокий и так как мы идем в направлении страховой медицины, то медицинские услуги нужно популяризировать с точки зрения правового регулирования, а не идти путем запретов", - добавила Ковальчук.