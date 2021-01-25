Избиение украинского подростка в Париже: стало известно о состоянии здоровья мальчика

Найти и наказать нападавших – "это не просто наше требование, это вопрос цивилизованности", заявил президент Зеленский.
Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии здоровья украинского подростка, которого жестоко избили в Париже 15 января.
По его словам, парень до сих пор находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах, но есть основания надеяться, что Юрий выздоровеет. Об этом глава государства написал в Telegram.
"Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью (…) Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить", - отметил Зеленский.
Президент заявил, что найти и наказать нападавших – "это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности". По его словам, в любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.
Зеленский добавил, что Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации.
"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - резюмировал глава государства.
Избиение подростка в Париже - о чем ранее писал Главред:
- В Париже зверски избили 14-летнего украинца по имени Юрий. Парень попал в реанимацию.
- В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.
- Инцидент произошел еще 15 января (а 21 января 2021 года Юрию исполнилось 15 лет), сообщил один из представителей украинской общины в Париже в Facebook. По его словам, "десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов". Компания, в которой был Юрий, разбежалась – а вот ему скрыться не удалось.
- Украинские дипломаты в Париже прислали запрос в местную прокуратуру в связи с жестоким избиением во французской столице украинского подростка.