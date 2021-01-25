Избиение украинского подростка в Париже: стало известно о состоянии здоровья мальчика

Избиение украинца-подростка в Париже - все подробности / ТСН

Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии здоровья украинского подростка, которого жестоко избили в Париже 15 января.

По его словам, парень до сих пор находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах, но есть основания надеяться, что Юрий выздоровеет. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью (…) Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что найти и наказать нападавших – "это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности". По его словам, в любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

Зеленский добавил, что Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - резюмировал глава государства.

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