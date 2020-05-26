Стало известно, как работает отделение полиции после изнасилования в Кагарлыке

Дмитрий Литвин исполняет обязанности начальника полиции в Кагарлыке / Фото: Громадське ТБ

В Кагарлыке Киевской области работать без видимых для граждан изменений отделение полиции, которое оказалось эпицентре скандала после того, как в его стенах правоохранители устроили пытки и изнасилование.

Как сообщил Громадському и. о. начальника Кагарлыкского отделения Дмитрий Литвин, назначенный после отстранения предыдущего начальника Сергея Панасенко, отделение выполняет все свои функции, несмотря на громкий инцидент.

"Приказ о реорганизации уже есть, насколько мне известно. В течение двух месяцев будет переаттестация работников", — сообщил Литвин.

Глава силовой структуры отказался отвечать на вопрос о том, сколько сотрудников сейчас работает в отделении.. Однако подчеркнул, что сейчас идет проверка всей работы подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулима сотрудниками ГБР и Нацполиции. Остальные сотрудники отделения остаются на своих рабочих местах и в течение двух месяцев будут проходить переатестацию.

"Протягом двох місяців буде переатестація всіх працівників, вони всі залишаються на місці, працюють" — заявив Дмитро Литвин, в.о. начальника Кагарлицького відділення поліції на Київщині, де зґвалтували жінку pic.twitter.com/dx8vyBnToe — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Журналисты поинтересовались у Литвина, законно ли использование пыток во время процедуры дознания. Он ответил, что это некорректный вопрос, так как пытка — это уголовное преступление и действия, в которых обвиняют подозреваемых, нельзя назвать человеческим поведением.

"Все их (подозреваемых) действия нельзя вообще связывать с полицейской работой. Это было не раскрытие преступления, это нелюди пытали человека", — подчеркнул Литвин.

"Це не людська поведінка" — в.о. начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитро Литвин про зґвалтування поліцейськими жінки у відділку pic.twitter.com/JGHxnFIjtd — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Напомним: