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Стало известно, как работает отделение полиции после изнасилования в Кагарлыке

26 мая 2020, 21:57

Правоохранительная структура продолжает работать в привычном режиме.

Дмитрий Литвин исполняет обязанности начальника полиции в Кагарлыке / Фото: Громадське ТБ

В Кагарлыке Киевской области работать без видимых для граждан изменений отделение полиции, которое оказалось эпицентре скандала после того, как в его стенах правоохранители устроили пытки и изнасилование.

Как сообщил Громадському и. о. начальника Кагарлыкского отделения Дмитрий Литвин, назначенный после отстранения предыдущего начальника Сергея Панасенко, отделение выполняет все свои функции, несмотря на громкий инцидент.

"Приказ о реорганизации уже есть, насколько мне известно. В течение двух месяцев будет переаттестация работников", — сообщил Литвин.

Глава силовой структуры отказался отвечать на вопрос о том, сколько сотрудников сейчас работает в отделении.. Однако подчеркнул, что сейчас идет проверка всей работы подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулима сотрудниками ГБР и Нацполиции. Остальные сотрудники отделения остаются на своих рабочих местах и в течение двух месяцев будут проходить переатестацию.

Журналисты поинтересовались у Литвина, законно ли использование пыток во время процедуры дознания. Он ответил,  что это некорректный вопрос, так как пытка — это уголовное преступление и действия, в которых обвиняют подозреваемых, нельзя назвать человеческим поведением.

"Все их (подозреваемых) действия нельзя вообще связывать с полицейской работой. Это было не раскрытие преступления, это нелюди пытали человека", — подчеркнул Литвин.

Напомним: 

  • в воскресенье, 24 мая, в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских;

  • позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива;

  • информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, лично опубликовавший фотографии двух бывших правоохранителей в Сети;

  • односельчане рассказали о трагической судьбе 26-летней девушки Нели, которая стала жертвой насильников- полицейских.

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