Адвокат рассказал, что происходило в полиции Кагарлыка в день изнасилования

Дежурные нарушили порядок регистрации посещений полицейского отдела / Кагарлицьке відділення поліції/Facebook

В день преступления дежурные не вели журнал посещаемых отдела полиции Кагарлыка, где изнасиловали девушку, и не зафиксировали присутствие в здании райотдела лиц, которые были замечены на камерах видеонаблюдения.

Об этом в комментарии ТСН рассказал адвокат изнасилованной полицейскими девушки Евгений Мельниченко.

По его словам, если верить данным журнала, в тот день кроме Кузива, Сулимы и дежурных, в отделе больше никого не было.

"Я в Кагарлыкском отделении полиции проверял журнал тех, кто заходит. И я вижу, что там отсутствуют записи. В тот день, кроме двух полицейских (которых подозревают в изнасиловании), в отделении были дежурные, которые не записали в журнал человека, который заходил, и это видно на камерах", - сказал Мельниченко.

Кроме того, адвокат предположил, что дежурные могли не услышать крики жертв, так как дежурную часть и кабинеты отделяют три двери.

Также Мельниченко подтвердил информацию родственников девушки Нели о том, что ее запугивали и угрожали убийством в том случае, если она напишет заявление на насильников в правоохранительные органы.

Согласно версии правоохранителей, в ночь с 23 на 24 мая глава СКП полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима избили и изнасиловали девушку в здании отделения полиции.

Кроме того, они применили меры физического насилия по отношению к мужчине, которого задержали вместе с девушкой по подозрению в якобы краже.

Бывшие полицейские арестованы и находятся в СИЗО.