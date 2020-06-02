Адвокат рассказал, что происходило в полиции Кагарлыка в день изнасилования

Адвокат подтвердил информацию о том, что девушке угрожали убийством.
В день преступления дежурные не вели журнал посещаемых отдела полиции Кагарлыка, где изнасиловали девушку, и не зафиксировали присутствие в здании райотдела лиц, которые были замечены на камерах видеонаблюдения.
Об этом в комментарии ТСН рассказал адвокат изнасилованной полицейскими девушки Евгений Мельниченко.
По его словам, если верить данным журнала, в тот день кроме Кузива, Сулимы и дежурных, в отделе больше никого не было.
"Я в Кагарлыкском отделении полиции проверял журнал тех, кто заходит. И я вижу, что там отсутствуют записи. В тот день, кроме двух полицейских (которых подозревают в изнасиловании), в отделении были дежурные, которые не записали в журнал человека, который заходил, и это видно на камерах", - сказал Мельниченко.
Кроме того, адвокат предположил, что дежурные могли не услышать крики жертв, так как дежурную часть и кабинеты отделяют три двери.
Также Мельниченко подтвердил информацию родственников девушки Нели о том, что ее запугивали и угрожали убийством в том случае, если она напишет заявление на насильников в правоохранительные органы.
Согласно версии правоохранителей, в ночь с 23 на 24 мая глава СКП полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима избили и изнасиловали девушку в здании отделения полиции.
Кроме того, они применили меры физического насилия по отношению к мужчине, которого задержали вместе с девушкой по подозрению в якобы краже.
Бывшие полицейские арестованы и находятся в СИЗО.