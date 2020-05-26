"Так будет с каждым": в МВД опубликовали фото в СИЗО полицейских-насильников из Кагарлыка

Бывшие полицейские уже находятся в СИЗО / УНИАН

В Сети появились фотографии бывшего начальника СКП отдела полиции Кагарлыка Николая Кузива и оперативника Сергея Сулимы в следственном изоляторе. Их подозревают в изнасиловании 22-летней девушки, которую привезли на допрос в отделение по обвинению в якобы краже. Фото опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Замглавы МВД пишет, что подозреваемых в резонансном преступлении ждет уголовная ответственность.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях. Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - написал Геращенко в социальной сети Facebook.

Николай Кузив / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Сергей Сулима / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Также он рассказал о том, что в полиции оперативно отреагировали на преступление – в 18:47 девушка обратилась в Обуховский отдел полиции, а уже в 19:15 личности насильников были установлены. Спустя 35 минут их задержали и вызвали следователей ГБР.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции. При этом они пытали и мужчину, которого привезли в отдел в качестве свидетеля по делу о краже.

Позже установили, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции в Кагарлыке Николай Кузив и оперативный работник Сергей Сулима.