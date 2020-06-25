Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей заявила о похищении копами ее сестры

Елена Сотник стала адвокатом жертвы полицейских из Кагарлыка / Скриншот ТСН

Обвиняемые в изнасиловании девушки в Кагарлыке сотрудники местного отделения полиции также похищали и ее младшую сестру Аллу, в отношении которой они проводили ряд незаконных следственных действий.

Об этом рассказала адвокат Нели Погребицкой, народный депутат VIII созыва Елена Сотник, в ходе брифинга 25 июня, который транслировала ТСН.

По ее словам, бывшие правоохранители осуществили ряд противозаконных мероприятий в отношении несовершеннолетней девушки Аллы, которая приходится сестрой потерпевшей Погребицкой.Читайте такжеИзнасилование в Кагарлыке: пострадавшая поделилась ужасами пыток

"В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с Нелей, совершали незаконные действия с несовершеннолетней. Фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований", - заявила Елена Сотник.

Напомним, согласно версии правоохранительных органов, в ночь с 23 на 24 мая начальник Службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативник Сергей Сулима избили и изнасиловали 26-летнюю местную жительницу Нелю Погребицкую.

Также они применили меры физического насилия к мужчине, которого задержали по делу о якобы краже.

Фигуранты уголовного производства арестованы на 60 суток. Своей вины они не признают.

